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  4. Polislerin üzerine otomobil sürdü, ortalık bir anda karıştı! Korku dolu anlar kamerada

Polislerin üzerine otomobil sürdü, ortalık bir anda karıştı! Korku dolu anlar kamerada

24.03.2024 17:59
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Diyarbakır’da tartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili süren ve olaya müdahale etmek isteyen bir kişiye de çarpan sürücü kaçtı. Otomobilin çarptığı kişi yere düşerek ezilmekten son anda kurtuldu. Olay kameraya yansırken, şüpheli sürücü kaçtı. Şüphelinin kullandığı otomobil 1 kilometre sonra terk edilmiş olarak bulundu. İşte korku dolu o anlar...

Polislerin üzerine otomobil sürdü, ortalık bir anda karıştı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı.

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Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik polisi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı.

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Kargaşa sırasında sürücü, otomobile binerek hareket ettirdi. Trafik polislerinin üzerine otomobili süren sürücü daha sonra tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili ara sokağa bırakarak, kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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polis Diyarbakır
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