Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

İstanbul'da Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptığı eylemin yasaklanmasının ardından Batman ve Diyarbakır'da da Kayıp Yakınları'nın eylemi valiliklerce yasaklandı.

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre; Diyarbakır'da kayıp yakınları ve İHD'nin 499'nci haftasında Koşuyolu Parkı'ndaki Yaşam Hakkı Anıtı önünde düzenlemek istedikleri oturma eylemi, Valilik tarafından yasaklandı. Valilik yasak kararında "İkinci bir emre kadar il merkezimiz ve dış ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde İHD Diyarbakır Şubesi Organizesinde veya bu dernek ile irtibatı yada iltisakı bulunan şahıslar tarafından veya her türlü Siyasi Parti, Sendikalar ve STK'lar tarafından herhangi bir gün ve saatte açık alanlarda gerçekleştirilebilecek ‘Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın' etkinliği ve aynı konunun devamı niteliğindeki diğer basın açıklaması, oturma eylemi, toplantı vb. her türlü eylem ve etkinliğin yasaklanması…" diyerek, etkinliği yapanlar hakkında adli işlem yapılacağını belirtti.