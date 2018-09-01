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Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

İstanbul'un ardından İHD ve Kayıp Yakınları'nın Batman ve Diyarbakır eylemleri de valiliklerce yasaklandı. Diyarbakır'da eylemin yasaklanması ile ilgili yaşanan tartışmada HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ile bir polis arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Polis memuru, HDP'li Eksik'e "Seni tanımıyorum" dedi.

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

İstanbul'da Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptığı eylemin yasaklanmasının ardından Batman ve Diyarbakır'da da Kayıp Yakınları'nın eylemi valiliklerce yasaklandı.

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre; Diyarbakır'da kayıp yakınları ve İHD'nin 499'nci haftasında Koşuyolu Parkı'ndaki Yaşam Hakkı Anıtı önünde düzenlemek istedikleri oturma eylemi, Valilik tarafından yasaklandı. Valilik yasak kararında "İkinci bir emre kadar il merkezimiz ve dış ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde İHD Diyarbakır Şubesi Organizesinde veya bu dernek ile irtibatı yada iltisakı bulunan şahıslar tarafından veya her türlü Siyasi Parti, Sendikalar ve STK'lar tarafından herhangi bir gün ve saatte açık alanlarda gerçekleştirilebilecek ‘Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın' etkinliği ve aynı konunun devamı niteliğindeki diğer basın açıklaması, oturma eylemi, toplantı vb. her türlü eylem ve etkinliğin yasaklanması…" diyerek, etkinliği yapanlar hakkında adli işlem yapılacağını belirtti.

'BENİ TANIMAK ZORUNDASIN'

Valiliğin yasak kararı ile birlikte kayıp yakınlarının eyleminin yapılacağı Koşuyolu Parkı'nın çevresi polisler ve zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Parkta bulunan vatandaşlar, polisler tarafından çıkarıldı. Parkın çevresi ve eylemin yapılacağı Yaşam Hakkı Anıtı önünde de olağanüstü önlemler alındı.

İHD, Diyarbakır Barosu, kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri ile HDP'li milletvekillerinin polisin yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonuç vermedi. Yasak kararının ardından kısa bir açıklama yapılarak, kalabalık dağıldı.

Dağılma sırasında bir polis memuru ile HDP Iğdır Milletvekili Eksik kısa süreli tartışma dikkat çekti. Dağılma sırasında yaşanan tartışmada polis HDP'li Eksik'in bir polis memuruna "Ben milletvekiliyim" demesi üzerine polis memuru "Ben seni tanımıyorum" diyerek cevap vermesi gerginliğe neden oldu. HDP'li Eksik polis memuruna "Beni tanımak zorundasın" diyerek tepki gösterdi. Polis yetkililerin araya girmesi ile tartışma sona erdi.


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Anahtar Kelimeler:
polis HDP Milletvekili Habip Eksik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kişi TBBM Üyesi Milletin vekili ve sen bunu Tanımıyorum diyeceksin Kardeşim Nasıl tanımazsın onun vekil olması için oy verenlere ve ona . sen Terörist Muamelesi mi yapıyorsun Yani Milletvekiline Terörist Muamelesi Yapmak nasıl bir güç nasıl bir kudretin tarafı olur mu bu sen nasıl tanımazsın milletvekilini esasen tabii ki tanır ancak o hdp li olduğu için Hdp ye Terör örgütü vekillerine de Terörist gözü ile bakan bir kişi kamu görevi yapabilir mi Yazık ben vekil olacağım da sen beni tanımayacaksın seni orada vururum
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