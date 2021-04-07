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Polisten kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu

07.04.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da polisten kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca elindeki tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi.

Polisten kaçamayacağını anlayınca kendini vurdu

Olay, saat 16.10 sıralarında Bağlar Mahallesi 2736 Sokak’taki boş bir arsada meydana geldi. İddiaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan ismi açıklanmayan şüpheli bir şahıs, kaçmaya başladı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Polis, şahsı yakalamak için uyarıda bulundu. Uyarıya olumlu yanıt vermeyen şüpheli şahıs, elindeki tüfeği önce polise doğrulttu sonra kendisini vurdu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından şüpheli şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Isparta
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