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Polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü Yunus ekibine çarptı!

12.11.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü A.E.A., takip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, otomobilden inip kaçan A.E.A., gözaltına alındı.

Polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü Yunus ekibine çarptı!

Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan sürücünün yapmadığı kalmadı. Olay, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, A.E.A. yönetimindeki 23 FN 454 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak A.E.A. yoluna devam etti, polis ekipleri de beşine düştü. Takip sırasında A.E.A.’nın kullandığı otomobil, motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada motosikletten düşen 2 polis memuru, yaralandı. Motosiklet ise önündeki kamyona çarptı.

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A.E.A. otomobili bırakıp kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla kısa sürede ehliyetsiz sürücü A.E.A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı. Otomobil de çekiciyle incelenmek üzere emniyete götürüldü.

(DHA)


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