HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisten kaçan şüpheliyi üzerine atlayıp yakaladı, hiçbir şey olmamış gibi çayını içmeye devam etti... 'Çay sevdalısı' esnaf sosyal medyada viral oldu! "Çay benim için çok önemli"

Polisten kaçan şüpheliyi üzerine atlayıp yakaladı, hiçbir şey olmamış gibi çayını içmeye devam etti... 'Çay sevdalısı' esnaf sosyal medyada viral oldu! "Çay benim için çok önemli"

14.04.2024 13:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yaşanan ilginç olayda, polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf İshak Kukaroğlu yakaladı. Kukaroğlu, şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı. Çay sevdalısı esnaf, "Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” ifadelerini kullandı. Esnafın rahat hareketleri ise sosyal medyada viral oldu.

Polisten kaçan şüpheliyi üzerine atlayıp yakaladı, hiçbir şey olmamış gibi çayını içmeye devam etti... 'Çay sevdalısı' esnaf sosyal medyada viral oldu! "Çay benim için çok önemli"

Merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta o sırada çay içiyordu.

AW182188_01

KAÇAN ŞÜPHELİNİN ÜZERİNE ATLADI

Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı.

AW182188_04

Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti.

AW182188_02

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu.

a

"ÇAY BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

AW182188_08

Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.

AW182188_05

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim öncesi yaptığı yorum, sosyal medyanın diline düştüSeçim öncesi yaptığı yorum, sosyal medyanın diline düştü
AK Parti'de 'ıstakoz' kriziAK Parti'de 'ıstakoz' krizi
Bursa'da yangın! Ekipler seferber olduBursa'da yangın! Ekipler seferber oldu
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Bursa Çay
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'savaş' endişesi! Gözler pazartesi sabahına çevrildi! Uzman isim gram altın için rakam verdi!

Piyasalarda 'savaş' endişesi! Gözler pazartesi sabahına çevrildi! Uzman isim gram altın için rakam verdi!

Biden: İran'a karşı saldırı olursa destek vermeyiz!

Biden: İran'a karşı saldırı olursa destek vermeyiz!

Az bir para değil, yazık günah

Az bir para değil, yazık günah

İran'ın İsrail'e saldırısını canlı yayında Hakan Ural yayınlayınca... "Bitmişiz lan biz!"

İran'ın İsrail'e saldırısını canlı yayında Hakan Ural yayınlayınca... "Bitmişiz lan biz!"

İran'ın saldırısı alay konusu oldu

İran'ın saldırısı alay konusu oldu

Eşi ve sevgilisi gözaltında... "500 bin TL'ye tetikçi tutmuşlar"

Eşi ve sevgilisi gözaltında... "500 bin TL'ye tetikçi tutmuşlar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.