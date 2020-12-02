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  4. Polisten kaçtı, yakalanınca saçını taramaya başladı

Polisten kaçtı, yakalanınca saçını taramaya başladı

02.12.2020 03:24 | Son Güncelleme:
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Polisten kaçtı, yakalanınca saçını taramaya başladı

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan kişi, ”Pastaneye gideceğim için dışarı çıktım” diyerek kendini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi civarında devriye atan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatler içerisinde yaya olarak dışarıda bulunan bir kişiye ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan Velit Demirkale koşarak kaçmaya başladı. İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren Demirkale bir süre kaçmaya devam etti. Seyhan Devriye ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarını ablukaya alarak Demirkale’yi kıskıvrak yakaladı.
Saçını düzeltti ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

Polise yakalanan Velit Demirkale, gazetecilerin kendini görüntülediği fark edince saçlarını düzeltti. Daha sonra Demirkale gazetecilerini neden kaçtın sorusuna,” Sokağa çıkma yasağı var o yüzden kaçtım. Cezayı ödeyecek paramı yok. Pastaneye gideceğim için dışarı çıktım” dedi.

Polis, Velit Demirkale’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

(İHA)

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