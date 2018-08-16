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Polisten sahte para ve silahlı kutlama uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

TRABZON'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve silahlı kutlamalara karşı uyardı.

Polisten sahte para ve silahlı kutlama uyarısı

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve silahlı kutlamalara karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki kurban pazarlarını gezerek, satıcılara sahte para ile ilgili uyarılarda bulundu. Sahte para ile nakit alışveriş yapılan her yerde karşılaşabileceğini ve şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat hattının aranarak ihbarda bulunulması gerektiğini ifade eden polis ekipleri, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda da hayvan satıcılarına bilgiler verdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, 'Sevincini başkasının gözyaşı yapanları 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim' sloganıyla, düğünlerde, bayramlarda, asker uğurlamalarında ve futbol maçları sonrasında silahla havaya ateş açanların polise ihbar edilmesi gerektiğini, hazırladığı broşürle vatandaşlara anlattı. Her yıl onlarca vatandaşın kutlamalar esnasında havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirten ekipler, vatandaşları bu gibi durumlarda polise ihbarda bulunmaya davet etti.

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Polisten sahte para ve silahlı kutlama uyarısıPolisten sahte para ve silahlı kutlama uyarısıPolisten sahte para ve silahlı kutlama uyarısı

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