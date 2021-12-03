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  4. Polisten tepki çeken hareket! Motoruna kelepçeleyip peşinden koşturdu

Polisten tepki çeken hareket! Motoruna kelepçeleyip peşinden koşturdu

03.12.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da bir askeri polis memurunun, üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alınan 18 yaşındaki siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturduğu anlar büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından polisin görevden alındığı öğrenildi.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir askeri polis, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturdu.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından polisin görevden alındığı aktarıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alındığı aktarıldı.

"SİYAHLAR KÖLE OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Belo Horizonte İşçi Partisi (PT) Meclis Üyesi Macae Evaristo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayı "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Devlet şiddeti, Brezilya’daki polis güçlerinin uyması gereken insan haklarını ortadan kaldırıldı. Siyahlar köle olarak görülüyor” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Brezilya
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