Polonya Başbakanı İsrail ziyaretini iptal etti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." açıklaması nedeniyle Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin İsrail'de yapılacak "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Başbakan Morawiecki, mevkidaşı Netanyahu'yu telefonla arayarak 18-19 Şubat'ta Batı Kudüs'te yapılacak olan ve Polonya'nın yanı sıra Çekya, Slovakya ve Macaristan başbakanlarının katılacağı "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağını belirtti.

Toplantıda Polonya'yı Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in temsil edeceği belirtilirken Moraweicki'nin, İsrail Başbakanı'nın geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasında verdiği röportajda "Polonyalılar Nazilerle iş birliği yaptı." ifadesi nedeniyle iptal ettiği dile getirildi.

Başbakan Netanyahu, 13-14 Şubat'ta düzenlenen "Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da İsrail basınına verdiği röportajda "Polonyalılardan bazıları Nazilerle iş birliği yaptı." demişti.