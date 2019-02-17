HABER

Polonya Başbakanı İsrail ziyaretini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 19:42 | Son Güncelleme

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin yarın ve ertesi gün İsrail'de düzenlenecek "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmama kararı aldığı belirtildi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." açıklaması nedeniyle Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin İsrail'de yapılacak "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Başbakan Morawiecki, mevkidaşı Netanyahu'yu telefonla arayarak 18-19 Şubat'ta Batı Kudüs'te yapılacak olan ve Polonya'nın yanı sıra Çekya, Slovakya ve Macaristan başbakanlarının katılacağı "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağını belirtti.

Toplantıda Polonya'yı Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in temsil edeceği belirtilirken Moraweicki'nin, İsrail Başbakanı'nın geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasında verdiği röportajda "Polonyalılar Nazilerle iş birliği yaptı." ifadesi nedeniyle iptal ettiği dile getirildi.

Başbakan Netanyahu, 13-14 Şubat'ta düzenlenen "Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da İsrail basınına verdiği röportajda "Polonyalılardan bazıları Nazilerle iş birliği yaptı." demişti.

Jerusalem Post gazetesinin Netanyahu'nun ifadelerini "Polonya halkı Nazilerle iş birliği yaptı." şeklinde aktarmasının ardından iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Morawiecki, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstermişti.

Ayrıca İsrail'in Varşova Büyükelçisi, Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Netanyahu'nun açıklamalarına izahat getirmesi istenmişti.

Artan gerilimin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Polonya halkını değil, Polonyalılardan bazılarını" kastettiği ifade edilmişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu soranın belediye başkanlığından şüphe ederim"Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu soranın belediye başkanlığından şüphe ederim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecekCumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil Polonya

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.