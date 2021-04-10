Polonya'da kan donduran olay: Babaannesini kucaklayıp balkondan attı

Polonya'nın Suwalki şehrinde korkunç bir olay yaşandı. Kentin Nowomiejska Sokağı'nda 78 yaşındaki bir kadını oturduğu binanın girişinde yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, yaşlı kadının fenalaşarak bayıldığını düşündü ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı. İsmi açıklanmayan kadının talihsiz bir kaza sonucu düşüp hayatını kaybettiği üzerinde duran polis ekipleri, emin olmak için çevrede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİNCE DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin, komşu binanın kamera kayıtlarını incelemesi sonucu dehşet verici gerçek ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, binanın girişinde düştüğü düşünülen yaşlı kadının, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kucaklanarak ikinci katta bulunan evinin balkonundan aşağı atıldığı görüldü. Daha sonra ise bu kişinin talihsiz kadının torunu olduğu ortaya çıktı. İkinci kattan atılan babaanne, olay yerinde hayatını kaybederken, 25 yaşındaki torun ise olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlılıkla evden ayrıldı.