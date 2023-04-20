Polonya'da kuş gribi alarmı! 37 bin ördek itlaf edilecek

Polonya'nın batısındaki Kalisz kasabasına bağlı Oszczeklin köyündeki bir çiftlikte kuş gribine rastlandı. Bölge veterineri Milosz Bakowski çiftlikteki 29 bin ördeğin gaz ile itlaf edilmesine karar verildiğini açıklarken, söz konusu köye 1 kilometrem mesafede ki Dabrowa köyündeki bir başka çiftlikte bulunan 8 bin ördeğin de tedbir amaçlı olarak itlaf edileceğini aktardı.

Kalisk Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ördeklerin itlafına başlarken, Oszczeklin köyünün 10 kilometre yarıçaplı alanındaki kanatlı hayvan çiftliklerine bölge veterinerinin izni olmaksızın kanatlı hayvan satışı yapma ya da sürüyü büyütmek için yeni kanatlı hayvan alma yasağı getirildi.

Polonya'da 300 kadar çiftlik ile en çok kanatlı hayvan çiftliğine ev sahipliği yapan Kalisk kasabasına bağlı köylerde yılbaşından bu yana 28 kuş gribi vakasına rastlandı. (İHA)

