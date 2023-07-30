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Polonya derken gözler şimdi de oraya çevrildi! Putin'den tedirgin eden açıklama: 'Çatışmaya hazırız'

30.07.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'dan gelen Polonya açıklaması dünyayı tedirgin etmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya'nın Suriye'de NATO ile çatışmaya girme olasılığıyla ilgili soru üzerine yaptığı açıklamada "Böyle bir çatışmayı birileri isterse biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Polonya derken gözler şimdi de oraya çevrildi! Putin'den tedirgin eden açıklama: 'Çatışmaya hazırız'

Afrika zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Güncel konulara dair birçok soruyu cevaplayan Putin açıklamalarında ABD ve batılı ülkelere gözdağı vermeye devam etti.

PUTİN'DEN 'BİZ HAZIRIZ' MESAJI

Bir gazetecinin, Rusya ile NATO arasında Suriye’de çatışmaya girme gibi bir olasılığının olup olmadığını sorması üzerine, “Biz de bir zamanlar Amerikan tarafının talebiyle bu çatışmaları önlemek için bir mekanizma kurduk. Bazı birim başkanları birbiriyle iletişim kuruyor ve yetki hakkı bulunuyordu. Herhangi bir kriz durumu istişare ediliyordu. Bu kimsenin çatışmayı istemediğini gösteriyordu. Ancak böyle bir çatışmayı birileri isterse biz hazırız” dedi.

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Rusya ve Afrika ilişkilerine de değinen Putin, “Genel olarak Afrika ülkelerinin bize karşı tutumları dostane ve olumlu. Bağımsızlık mücadelelerinde yaşananları herkes hatırlıyor” diyerek Afrika ülkeleri ile iyi ilişkilerin geçmişe dayandığını vurguladı. Putin ayrıca Afrika ülkeleri ile özellikle askeri alanda işbirlikleri yapmak istediklerini söyleyerek, “Afrika ülkeleri Rusya ile askeri-teknik alanda işbirliği yapmak istiyor. Afrikalı dostlarımız sadaka istemiyor. Onlarla ortak projeler hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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UKRAYNA AÇIKLAMASI

Açıklamalarında Ukrayna ile yaşadıkları çatışma ve yeni bir müzakere süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Putin, “Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerini reddetmiyoruz ve her iki tarafta da bir anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyoruz. Afrika'nın barış girişimi, Çin'inki kadar barışın temeli olabilir” diye konuştu. Buna karşı Ukrayna’nın taarruzlarına devam ettiğini de hatırlatan Putin, “Ukrayna ordusu saldırıdayken ateşkesi uygulamak zor” ifadelerini kullandı.

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Ukrayna’nın karşı taarruzlarına başladığı 4 Haziran tarihinden beri batılı ülkeler tarafından sağlanan silahların büyük çoğunluğunu imha ettiklerini belirten Putin, “Ukrayna 4 Haziran'dan bu yana 415 tank ve bin 300 zırhlı araç kaybetti. Bunların üçte ikisi yeni Batı yardımlarından oluşuyordu. Ukrayna cephesinde şimdilik ciddi bir değişiklik yok. Ukrayna'daki cephede düşman durduruldu ve her yerde püskürtüldü” şeklinde konuştu. Azov taburu komutanlarının Türkiye’den Ukrayna’ya iade edilmesini de yorumlayan Putin, “(Azov Taburu üyelerinin Türkiye'den Ukrayna'ya iadesi) Anlaşmalar vardı, başka yorum yapmayacağım” dedi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Türkiye ile ilişkilere de değinen Putin, Türkiye’de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezi ile ilgili de konuştu. Bu planın hala gündemlerinde olduğunu belirterek, “Gaz dağıtım merkezi konusu gündemde kalmaya devam ediyor, ancak şu bilinmeli ki depolarda gaz depolanmayacak, bu merkez sadece bir e-ticaret platformu olarak faaliyet yürütecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını hatırlatan Putin, “Erdoğan, beni seçimden önce de Türkiye'ye davet etti, ancak seçimler öncesinde ziyaret konusunun iç siyasi süreci etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanabileceği için kimsenin spekülasyon yapmaması amacıyla bu ziyaretten vazgeçildi” diye konuştu. Ancak Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceklerinin de altını çizen Putin, “Erdoğan ile birbirimizi göreceğimiz konusunda anlaştık, ya o bize gelecek ya da ben ona gideceğim, göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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suriye NATO Rusya abd

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