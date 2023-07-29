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Polonya Başbakanı Morawiecki bu sözlerle duyurdu: Wagner üyeleri Polonya topraklarına girdi

29.07.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, "En az 100 Wagner birliği üyesi Polonya topraklarına girdi" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Morawiecki bu sözlerle duyurdu: Wagner üyeleri Polonya topraklarına girdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Polonya, Rusya'dan gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı temkinli davranmayı sürdürüyor. Son olarak Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'den dikkat çeken bir Wagner açıklaması geldi.

"ŞİMDİ DURUM DAHA DA TEHLİKELİ HALE GELİYOR"

Başbakan Morawiecki bugünkü basın toplantısında Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, şunları dedi:

"En az 100 Wagner birliği üyesi, Polonya ve Litvanya sınırlarında bulunan Suwalki bölgesinde konuşlandırıldı. Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor. Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırı için atılmış bir adımdır."

cd

Morawiecki, Wagner birliği üyelerinin göçmenlerin AB'ye geçmesine yardımcı olmak için Belarus sınır muhafızları kılığına girebileceklerini ve Wagner üyelerinin sınırı geçmek için göçmen gibi davranabileceklerini öne sürdü.

Morawiecki ayrıca bu yıl içinde Belarus ile Polonya arasındaki sınırı geçmek için 16 bin kez girişimde bulunulduğunu söyledi. AB Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) göre, ocak ve haziran ayları arasında Belarus'tan AB ülkelerine 2 bin 312 kez yasa dışı sınır geçişi gerçekleşti.

Polonya ve Litvanya, yasa dışı yollarla sınırlarına geçen insan sayısını azaltmak için Belarus sınırlarına çit dikmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya wagner

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