HABER

Polonya otobüsü Almanya’da kaza yaptı: 7’si ağır, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

Polonya’dan Almanya’nın Hamburg kentine giden otobüs kaza yaptı.

Polonya’dan Almanya’nın Hamburg kentine giden otobüs kaza yaptı. Kazada 7’si ağır, 13 kişi yaralandı.
Polonya’dan Almanya’nın Hamburg kentine giden Polonya plakalı yolcu otobüsü A1 otobanında Stapelfeld -Barsbüttel arasında kaza yaptı. Alman polisinin verdiği bilgilere göre 46 yolcunun seyahat ettiği otobüs bilinmeyen bir sebeple kendi şeridinden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Sabaha karşı 05:48’de (TSİ 07:48) meydana gelen kazada 7’si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Olay yerine 50’ye yakın ambulans, polis ve itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Alman polisi yaralıların durumu hakkında şimdilik detaylı bilgi vermezken, A1 otobanı ise Hamburg yönünde olmak üzere bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı yara almada atlatan yolcuları Hamburg’a götürmesi için de ek otobüs temin edildi.

Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı! Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı!
KDK'dan 'kaçak elektrik faturası' kararıKDK'dan 'kaçak elektrik faturası' kararı
Küçükçekmece'de ilginç yıkım!Küçükçekmece'de ilginç yıkım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

İzmir’de vahşet! Elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki... Aynı proje seçim vaatleri arasında da varmış

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.