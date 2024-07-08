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  4. Polonya, Ukrayna'ya MİG-29 uçakları vermek için şartı açıkladı!

Polonya, Ukrayna'ya MİG-29 uçakları vermek için şartı açıkladı!

08.07.2024 20:24
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO'nun Polonya'ya savaş uçakları vermesi durumunda ellerindeki MİG-29 uçaklarını Ukrayna'ya verebileceklerini söyledi.

Polonya, Ukrayna'ya MİG-29 uçakları vermek için şartı açıkladı!

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya’nın başkenti Varşova'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Başbakan Tusk, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, NATO müttefiklerinin Polonya'ya savaş uçakları temin etmesi durumunda Polonya ordusunun elindeki MİG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya verebileceklerini söyledi. Yeni savaş uçakları olmadan ordu envanterindeki MİG-29'ların Ukrayna'ya verilmesinin Polonya'nın güvenliğine zarar verebileceğine dikkat çeken Tusk, NATO'dan destek görmeleri halinde Polonyalı komutanları MİG-29'ların Ukrayna'ya verilmesi konusunda ikna edebileceğini söyledi.

Tusk, Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'da barışı görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da eleştirdi. Tusk, "Hiç kimsenin Ukrayna olmadan, Ukrayna adına gelecekte bir barış ve onun şekli konusunda karar verme hakkı yoktur. Hiç kimse Moskova ile görüşmelerde Polonya ve tüm Avrupa Birliği adına Ukrayna ve bizlerle bir anlaşma olmaksızın hareket etme hakkına sahip değildir" dedi.

POLONYA'NIN UKRAYNA'YA YARDIMI 4 MİLYAR EUROYU AŞTI!

Zelenskiy ise, bugüne kadar Ukrayna'ya verdikleri destekten ötürü Polonya halkına teşekkür ederek, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın yeniden inşasında Polonyalı firmaları davet edeceklerine ilişkin güvence verdi.
Tusk-Zelenskiy görüşmesi kapsamında Polonya ile Ukrayna arasında güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre, Polonya önümüzdeki 10 yıl boyunca Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek. Öte yandan Polonya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımların bedelinin 4 milyar euroyu aştığı belirtilirken, Polonya'nın elindeki 14 adet MİG-29 savaş uçağının ise geçtiğimiz yıllarda satın alınan F-35'lerin 2027 yılındaki teslimatına kadar Polonya ordusunda görev yapması planlanıyor.

"UKRAYNA HALKI NATO'YA KATILMA İRADESİ GÖSTERİRSE NATO TEREDDÜT EDEMEZ"

Zelenskiy, Tusk’ın ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi. Yarın ABD’nin başkenti Washington DC’de başlayacak NATO Zirvesi öncesi görüşen iki lider, daha sonra kameraların karşısına geçti. Duda, ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik hedeflerini başından bu yana desteklediğini belirterek, "Eğer Ukrayna halkı NATO'ya katılma iradesi gösterirse NATO tereddüt edemez, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi gerekir" dedi.
Zelenskiy ise Polonya'nın başından bu yana Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğini desteklediğini belirterek, Duda'ya Avrupa Birliği ve NATO'da "Ukrayna'nın avukatı" olduğu için teşekkür etti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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