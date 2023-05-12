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POMEM başvurularında yaş şartı değiştirildi! Karar Resmi Gazete'de

12.05.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Meslek Eğitim Merkezi başvurularında 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi. İkinci şark hizmeti görev süreleri ile ilgili de değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

POMEM başvurularında yaş şartı değiştirildi! Karar Resmi Gazete'de

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 2023'te yapılacak Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan başvuru hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.

Ayrıca depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye merkez ve ilçeleri 2. bölge (şark) statüsüne alındı. Böylece depremden etkilenen tüm iller, emniyet mensupları için 2. bölge statüsüne geçti.

ŞARK HİZMETİ SÜRELERİNDE DÜZENLEME

İkinci şark görevine giden emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 4 yıl, hizmet süresi 5 yıl olan birimlerde 3 yıl, hizmet süresi 4 yıl olan birimlerde 2 yıl, hizmet süresi 3 ve 2 yıl olan birimlerde 2 yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.

AA

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