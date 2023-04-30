POMEM KONTENJAN ARTTIRIMI: POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 30. Dönem polis alımında kontenjan nasıl, başvuru şartları neler?

POMEM polis alımı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Konuya dair duyurular EGM PA sitesinden takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak POMEM 10 bin polis alımı yapılacağı kesinleşmişti. Polis Akademisi bir son dakika açıklaması yaparak polis alımı sayısını 10 binden 10.600'e yükseltti. İşte POMEM polis alımı başvuruları ile ilgili detaylar...

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

POMEM 30. dönem 10 bin personel alımı için Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre adaylar, 1-19 Mayıs tarihleri arasında ön başvurularını yapabilecekler. Son başvuru 19 Mayıs saat 17.00'a kadar yapılabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı başvuruları ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından seçilecek. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adaylar, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan “Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur."

POMEM POLİS ALIMI KONTENJANLARI

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Akademi'den yapılan açıklamada:

"27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştur.

Lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır." denildi.

