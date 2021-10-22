HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

22.10.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 dönem POMEM alımında 8 bin polis alınacak. Başvuruda bulunan adaylar fiziki yeterlilik sınavı, ön sağlık kontrolleri ve mülakatları tamamladılar. Bunun ardından adayların gözleri, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. POMEM mülakat sonuçlarının Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinde yer alacağı belirtildi.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
  1. Dönem POMEM alımı başvurularını tamamlayan adaylar üç aşamadan geçiyor. Değerlendirmelerden sonra lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu bin 360 erkek, (240) kadın olmak üzere toplam 8 bin polis alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar, sınavla ilgili işlemlerin sona ermesinin ardından Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden, " www.pa.edu.tr" adresinden ulaşacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavını geçen adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Adaylar, soruların yazılı olduğu bir kart seçer. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için zaman verilir. Adaylara konuya ilişkin sorular yöneltilebilir.

Değerlendirmede şu konular göz önünde bulundurulur;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
Kemal Kuruçay kimdir?Kemal Kuruçay kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.