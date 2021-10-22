POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dönem POMEM alımı başvurularını tamamlayan adaylar üç aşamadan geçiyor. Değerlendirmelerden sonra lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu bin 360 erkek, (240) kadın olmak üzere toplam 8 bin polis alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar, sınavla ilgili işlemlerin sona ermesinin ardından Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden, " www.pa.edu.tr" adresinden ulaşacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavını geçen adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Adaylar, soruların yazılı olduğu bir kart seçer. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için zaman verilir. Adaylara konuya ilişkin sorular yöneltilebilir.

Değerlendirmede şu konular göz önünde bulundurulur;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.



