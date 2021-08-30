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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları bekleniyor

30.08.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının ardından 8 bin asıl aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde görev alacak. İşte POMEM sonuçlarıyla ilgili merak edilenler…

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları bekleniyor

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak olan 8 bin asil aday için başvurular tamamlanmış, 8 Aralık 21 Aralık tarihleri arasında adaylar ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarından geçmeye çalışmışlardı. 27. Dönem mülakat sonuçları için geri sayım başladı.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pek çok kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

POMEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SINAV SONUCUNDA PUANLAR NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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