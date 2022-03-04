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  4. POMEM mülakatları ne zaman 2022? 28. dönem POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı mı? İşte Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

POMEM mülakatları ne zaman 2022? 28. dönem POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı mı? İşte Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

04.03.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM mülakatları ile ilgili Polis Meslek Eğitim Merkezleri için başvuruda bulunmuş olunup mülakata hak kazanmış olan adaylar araştırma yapıyor. Bu kapsamda POMEM mülakatları ne zaman? 28. dönem POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı mı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

POMEM mülakatları ne zaman 2022? 28. dönem POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı mı? İşte Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
  1. Dönem POMEM sözlü sınavına girmeye hak kazanan polis adayları POMEM mülakat yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı öğrenmek için için araştırmalarına hız verdi. Adaylar sınav yerlerini resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor. Peki POMEM mülakatları ne zaman? 28. dönem POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı mı? Konuya ilişkin ayrıntılar ile sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimizde yer verdik...

POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

  1. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile Polis Akademesi'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

28. POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

  1. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile pa.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulayarak ulaşabiliyor.

28. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

POMEM MÜLAKAT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İlan edilmiş ola n sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Aynı zamanda adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınava katılacak adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı ya da bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
polis sınav
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