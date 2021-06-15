POMEM polis alımı ne zaman? POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman?

Polis alımı merakla takip edilirken, önceki günlerde 26. Dönem POMEM Eğitim sonu sınavı hakkında bir açıklamada bulunulmuştu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen POMEM polis alımındaki son durum yakından takip edilirken POMEM Eğitim Sonu sınavı ne zaman sorusu da araştırılıyor. Peki POMEM polis alımı ne zaman?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

POMEM polis alımı ne zaman sorusu merak edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar POMEM polis alımını son günlerde araştırmaya devam ediyor. Önceki döneme ilişkin başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 28. Dönem başvurularının da yine yaklaşık aynı tarihlerde gerçekleşmesi beklenmekte.

26. DÖNEM POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi'nden konuyla ilgili yapılan duyuru şöyle:

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır. Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur."



