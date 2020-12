Pompalı tüfekle vurulan kedi tedaviye alındı

Reşadiye Mahallesi, Knidos Sokak'ta yaşayan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencisi Defne Bardakçı'nın (21) 'Köpük' isimli kedisi, dün akşam saatlerinde dışarı çıktı. Kedi, kısa bir süre sonra kanlar içinde eve döndü. Sahibinin Datça'daki bir veteriner kliniğine götürdüğü kedinin, pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Burada yapılan müdahalenin ardından, Gökova Hayvan Hastanesi'nde bir saat süren ameliyata alınan Köpük'ün bacağından bir saçma çıkarıldı. Bacak kemiğinin 6 yerinde kırık tespit edilen kediye, platin takıldı.

‘KİM, NEDEN BÖYLE BİR VAHŞİLİK YAPTI BİLEMİYORUZ’

Ameliyatın ardından kedisi Köpük ile Datça'ya dönen Defne Bardakçı, "Köpük, her zaman evin önünde dolaşırdı. Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz. O da bir can taşıyor. Onu canlı nişan tahtası gibi gören zihniyeti kınıyorum" dedi. Kedisinin şu an sağlık durumunun iyi olduğunu ancak 3 hafta süreyle hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Bardakçı, olayı gören varsa yardımda bulunmalarını istedi.

Reşadiye Muhtarı Sami Akkın da olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtip, "Hayvanlara yapılan her türlü şiddeti kınıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Umarım bir gören olmuştur" dedi. (DHA)