HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pompalı tüfekle vurulan kedi tedaviye alındı

Pompalı tüfekle vurulan kedi tedaviye alındı

20.12.2020 18:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pompalı tüfekle vurulan kedi tedaviye alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde, dışarıdan eve kanlar içerisinde dönen 2 yaşındaki ‘Köpük’ isimli kedinin pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Bacak kemiğinin 6 yerinde kırık tespit edilen kediye, platin takıldı.

Reşadiye Mahallesi, Knidos Sokak'ta yaşayan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencisi Defne Bardakçı'nın (21) 'Köpük' isimli kedisi, dün akşam saatlerinde dışarı çıktı. Kedi, kısa bir süre sonra kanlar içinde eve döndü. Sahibinin Datça'daki bir veteriner kliniğine götürdüğü kedinin, pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Burada yapılan müdahalenin ardından, Gökova Hayvan Hastanesi'nde bir saat süren ameliyata alınan Köpük'ün bacağından bir saçma çıkarıldı. Bacak kemiğinin 6 yerinde kırık tespit edilen kediye, platin takıldı.

Tüfekle vurulan köpeğine sarılarak böyle feryat ettiTüfekle vurulan köpeğine sarılarak böyle feryat etti

‘KİM, NEDEN BÖYLE BİR VAHŞİLİK YAPTI BİLEMİYORUZ’

Ameliyatın ardından kedisi Köpük ile Datça'ya dönen Defne Bardakçı, "Köpük, her zaman evin önünde dolaşırdı. Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz. O da bir can taşıyor. Onu canlı nişan tahtası gibi gören zihniyeti kınıyorum" dedi. Kedisinin şu an sağlık durumunun iyi olduğunu ancak 3 hafta süreyle hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Bardakçı, olayı gören varsa yardımda bulunmalarını istedi.
Reşadiye Muhtarı Sami Akkın da olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtip, "Hayvanlara yapılan her türlü şiddeti kınıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Umarım bir gören olmuştur" dedi. (DHA)

12414c55424d4eda48cd8cf635c0c53d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Gözaltına alınmamak için elinden geleni yaptıGözaltına alınmamak için elinden geleni yaptı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu

Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti

Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için elinden geleni yaptı

Gözaltına alınmamak için elinden geleni yaptı

Sultangazi'de ekmek fırınında asansör halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

Ekmek fırınında asansör faciası!

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

Kan donduran vahşet! Avukat sokak köpeğini vurarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.