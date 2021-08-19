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Pompeii'de bulunan insan kalıntısı şaşırttı! Yarı mumyalanmış halde bırakılmış

19.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın antik Roma kenti Pompeii’de çok önemli bir keşfe imza atıldı. Pompeii Arkeoloji Parkı tarafından yapılan açıklama göre, dünyada en çok yankı uyandıran doğal felaketler arasında yer alan Vezüv Yanardağı'nın patlamasından 10 yıl öncesine ait olduğu düşünülen insan kalıntısı bulundu. Pompeii'de şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş insan kalıntısı olarak lanse edilen keşfin, iki bin yıldır sır gibi saklı kaldığı açıklandı.

Pompeii'de bulunan insan kalıntısı şaşırttı! Yarı mumyalanmış halde bırakılmış

İtalya'nın ünlü antik Roma kenti Pompeii'de Marcus Venerius Secundio adlı, sosyal statü yönünden yükselmiş eski bir köleye ait olduğu ifade edilen kalıntılarda saç ve kulakların bir kısmının halen görülebilir olduğu belirtildi.

Pompeii Arkeloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pompeii’nin kent merkezinin doğusundaki Porta Sarno nekropolünde, antik bir mezara gömülü Marcus Venerius Secundio’ya ait olduğu ifade edilen bir kişinin mumyalanmış kalıntıları bulundu.

60 YAŞINDA ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Mezarın, MS 79’da Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla Pompeii’nin yıkılmasından 10 yıl öncesine ait olduğuna inanılıyor. Kalıntıların, Pompeii’de ‘şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş’ insan kalıntıları olarak tanımlandığı ve kalıntıların arasında 60 yaşında öldüğü tahmin edilen Secundio’nun beyaz saçları ve kısmen görünen kulağının yer aldığı belirtildi.

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KISMEN MUMYALAMA YAPILMASI KASITLI MI?

Valencia Üniversitesi'nden Profesör Llorenç Alapont’un, “Ölen kişinin kısmen mumyalanmasının kasıtlı olup olmadığını hala anlamamız gerekiyor. Doku analizi bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir” ifadeleri yer aldı.

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'OLAĞANDIŞI' OLARAK LANSE EDİLDİ

Roma döneminde ölen yetişkinlerin genellikle yakılması nedeniyle bulunan kalıntıların ‘olağandışı’ olduğu ifade edilirken, mezarda biri Novia Amabilis adlı bir kadına ait cam kap olan iki adet kap da bulunduğu belirtildi. Secundio’nun köle olduğu, serbest bırakıldığı ve belirli bir sosyal ve ekonomik statüye ulaştığı ifade edildi.

Ayrıca mezarın tepesinde bulunan mermer bir levha üzerinde Secundio’ya adanmış bir yazıtın, Pompeii’de Yunanca yürütülen tiyatro gösterilerine atıfta bulunduğu belirtilirken, Pompeii Arkeoloji Parkının Müdürü Gabriel Zuchtriegel’in, bunun “Pompeii'de daha önce dolaylı göstergelere dayalı olarak varsayılmış olan Yunan dilindeki performansların ilk açık kanıtıdır” ifadeleri yer aldı.

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"ŞAŞIRTMAKTAN VAZGEÇMİYOR"

Porta Sarno nekropol alanındaki kazıların, Pompeii arkeoloji parkı ile Valencia Avrupa Üniversitesi arasında ortak bir proje olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini’nin “Pompeii, şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor” ifadeleri de yer aldı.

DHA

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