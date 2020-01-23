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Pompeo'dan yeni Lübnan hükümetine "reform" çağrısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 05:52 | Son Güncelleme

"Üç aydır süren protestolar, Lübnan halkının siyasi liderlerinin partizan çıkarlarını bir kenara koyma ve ulusal çıkarlara göre hareket etme isteklerini yansıtmaktadır" - "Lübnan'da sadece gerçek ve somut reformlar ile kararlı bir hükümet yatırımcı güvenini geri kazanabilir ve uluslararası yardımların kilidini açabilir"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, protestoların Lübnan halkının ulusal çıkarlara göre hareket isteğini ortaya koyduğunu belirterek, "Lübnan'da sadece gerçek ve somut reformlar ile kararlı bir hükümet yatırımcı güvenini geri kazanabilir ve uluslararası yardımların kilidini açabilir.” ifadesini kullandı.

Pompeo, Lübnan'da Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atılacak siyasi adımlar ve Lübnan halkının reform ve yolsuzlukla mücadele talebinin, yeni hükümet için bir "test" niteliğinde olduğunu vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:

"Birleşik, mezhepçi olmayan ve büyük ölçüde barışçıl olarak son üç aydır süren protestolar, Lübnan halkının siyasi liderlerinin partizan çıkarlarını bir kenara koyma ve ulusal çıkarlara göre hareket etme isteklerini yansıtmaktadır. Lübnan'da sadece gerçek ve somut reformlar ile kararlı bir hükümet yatırımcı güvenini geri kazanabilir ve uluslararası yardımların kilidini açabilir.”

Öte yandan, Lübnan hükümeti ve Lübnan güvenlik güçlerine barışçıl protestolara katılan vatandaşların güvenliğini garanti altına alınması çağrısında da bulunan Pompeo, "Şiddet ve kışkırtıcı eylemlerin sivil söylemde yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Lübnan Reform

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