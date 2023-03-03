Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında görüldü... İlginç görüntü!

Meksika’da yer alan ve son zamanlarda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nı 24 saat boyunca izleyen kameralar tarafından atmosfere giren bir gök taşı görüntülendi. Gök taşının atmosfere girmesinin ardından bir anda parlayarak söndüğü görüldü.

Popocatepetl’da ise son 24 saatte 182 gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği bildirildi. En son 1 Mart’ta iki patlamanın yaşandığı yanardağda bu yıl kaydedilen patlamaların sayısı 162’ye ulaştı.

2022 YILI BOYUNCA 113 PATLAMA KAYDEDİLDİ

Bir yılı aşkın süredir faaliyetlerinde artış görülen ve 2022 yılı boyunca 113 patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. (İHA)

