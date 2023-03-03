HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında görüldü... İlginç görüntü!

Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında görüldü... İlginç görüntü!

03.03.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nın yakınlarında gökyüzünde bir gök taşı görüldü. Gök taşı, yanardağı 24 saat boyunca izleyen kameralarca görüntülendi. Popocatepetl Yanardağı’nın ise son zamanlarda faaliyetlerinde artış görülmüştü. Öyle ki Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada.

Meksika’da yer alan ve son zamanlarda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nı 24 saat boyunca izleyen kameralar tarafından atmosfere giren bir gök taşı görüntülendi. Gök taşının atmosfere girmesinin ardından bir anda parlayarak söndüğü görüldü.

Popocatepetl’da ise son 24 saatte 182 gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği bildirildi. En son 1 Mart’ta iki patlamanın yaşandığı yanardağda bu yıl kaydedilen patlamaların sayısı 162’ye ulaştı.

1313

Gelecekten geldiğini söyledi! Ülkelerin kaderini anlattı Gelecekten geldiğini söyledi! Ülkelerin kaderini anlattı

2022 YILI BOYUNCA 113 PATLAMA KAYDEDİLDİ

Bir yılı aşkın süredir faaliyetlerinde artış görülen ve 2022 yılı boyunca 113 patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif! 9 metre uzunluğunda...Heyecanlandıran keşif! 9 metre uzunluğunda...
23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar! 23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!
Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'
Anahtar Kelimeler:
Meksika gök taşı Yanardağ

En Çok Okunan Haberler

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

Kritik toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kritik toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Modadan elektroniğe kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik!

Modadan elektroniğe kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.