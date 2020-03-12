PornHub'dan koronavirüs kararı! İtalya'da ücretsiz üyelik verilecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi ilgilendiren yeni ve daha sıkı tedbirler alındığını duyurmuştu.

Giuseppe Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" açıklamasını yapmıştı.

Yetişkinlere yönelik içerik hazırlayıcısı 'PornHub', karantina altındaki İtalyanlara tamamen ücretsiz abonelikler verme kararı aldı.

PornHub bu kararıyla İtalya'daki vatandaşların koronavirüs karantinasını delmemesini amaçlıyor.

