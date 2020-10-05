Porno yıldızından olay itiraf: Daha aşağılayıcı!

Porno endüstrisinin kendisine güç ve güven verdiğini söyleyen Maitland Wards, hayranlarının uzun yıllardır kendisini izlemesinden ve vücudundan modellenerek yapılan seks oyuncaklarından memnun olduğunu belirtti.

15 yaşından beri oyunculuk yapan Maitland, Hollywood’u porno endüstrisinden daha aşağılayıcı buluyor.



43 yaşındaki eski Disney yıldızı, 1998’de Rachel McGuire olarak rol almaya başladığında 15 yaşındaydı. Dizi Wards’a dünya çapında ün kazandırsa da mutluluk getirmedi. Hollywood tarafından kısıtlandığını hissettiğini söyleyen oyuncu, 35 yaşın üzerindeki kadınların Hollywood’da aşağılandığını iddia etti.

Maitland’ın Instagram sayfasını 1.4 milyon kişi takip ediyor.



Daily Star’a konuşan oyuncu “Anaakım Hollywood benim için kısıtlayıcı ve sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Gençliğimde oynadığım bir rolle yaşamak zorunda kalmak istemiyordum. Canlandırdığım rol, harika bir roldü; ama daha fazlasını da yapabilirdim. Hollywood bunların hiçbirinin görünmesine izin vermiyordu. Hollywood, 35 yaş üstü kadınlara onur kırıcı muamele ediyor. Jennifer Aniston kadar ünlü olmadığınız sürece sizi seksi ya da erotik biri olarak görmüyor. Bir reklamcı bana Instagram’a seksi fotoğraflar koymayı bırakmamı söylemişti, çünkü bu işime mal olabilirmiş. Seksi birini isteyecek olsalarmış 25 yaşında bir kadın seçeceklerini söyledi, ama onu dinlemedim” dedi.