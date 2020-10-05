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Porno yıldızından olay itiraf: Daha aşağılayıcı!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

1998 ve 2000 yılları arasında Boy Meets World adlı Disney yapımında Rachel MacGuire olarak rol alan 43 yaşındaki Maitland Ward, sonrasında porno endüstrisine geçerek kariyerine farklı bir yön verdi.

Porno yıldızından olay itiraf: Daha aşağılayıcı!

Porno endüstrisinin kendisine güç ve güven verdiğini söyleyen Maitland Wards, hayranlarının uzun yıllardır kendisini izlemesinden ve vücudundan modellenerek yapılan seks oyuncaklarından memnun olduğunu belirtti.

15 yaşından beri oyunculuk yapan Maitland, Hollywood’u porno endüstrisinden daha aşağılayıcı buluyor.
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43 yaşındaki eski Disney yıldızı, 1998’de Rachel McGuire olarak rol almaya başladığında 15 yaşındaydı. Dizi Wards’a dünya çapında ün kazandırsa da mutluluk getirmedi. Hollywood tarafından kısıtlandığını hissettiğini söyleyen oyuncu, 35 yaşın üzerindeki kadınların Hollywood’da aşağılandığını iddia etti.

Maitland’ın Instagram sayfasını 1.4 milyon kişi takip ediyor.
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Daily Star’a konuşan oyuncu “Anaakım Hollywood benim için kısıtlayıcı ve sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Gençliğimde oynadığım bir rolle yaşamak zorunda kalmak istemiyordum. Canlandırdığım rol, harika bir roldü; ama daha fazlasını da yapabilirdim. Hollywood bunların hiçbirinin görünmesine izin vermiyordu. Hollywood, 35 yaş üstü kadınlara onur kırıcı muamele ediyor. Jennifer Aniston kadar ünlü olmadığınız sürece sizi seksi ya da erotik biri olarak görmüyor. Bir reklamcı bana Instagram’a seksi fotoğraflar koymayı bırakmamı söylemişti, çünkü bu işime mal olabilirmiş. Seksi birini isteyecek olsalarmış 25 yaşında bir kadın seçeceklerini söyledi, ama onu dinlemedim” dedi.

Maitland, Boys Meets World adlı dizinin yıldızlarındandı.
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Maitland, pornonun kendi markasına verdiği gücü seviyor.
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Hollywood’dan uzaklaştıktan sonra eğitim için New York’a taşınan ve burada erotik içeriklere ve kendi cinselliğine olan ilgisini keşfettiğini söyleyen Maitland “Sınırlarımı keşfetmek ve onları test etmek istedim. Ergenlik fantezilerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen birçok insanla karşılaştım. 20 yıldan uzun süredir insanarın cinsel fantezilerinde olduğumu bilmek harika” dedi.

Maitland erotik içeriklere ve kendi cinselliğine olan ilgisini keşfetti.
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Ünlü yıldız, sınırları zorlamayı seviyor.
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Maitland, erotik içeriklerin kendisine verdiği güven duygusuna bayıldığını söyleyerek “Pornografik filmler olmasaydı kendi bedenimle ve cinselliğimle asla bu kadar rahat olamazdım. Porno, kadın bedenine karşı daha kapsayıcı. Anaakım ise herkesten aynı olmasını bekliyor. Oysa porno, her bedendeki ve her biçimdeki kadını kucaklıyor” dedi.

Ailesi Maitland’ı kariyerinde destekliyor.
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