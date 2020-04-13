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  4. Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkınca... Belediye harekete geçti

Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkınca... Belediye harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Bursa'da sağlık ocağına gitmek için evden çıkan 88 yaşındaki Remzi Amca, maskesi olmayınca bir poşeti yüzüne maske gibi takarak dışarı çıktı. Remzi Amca'ya maske veren belediye ekipleri, yaşlı adamın evdeki ihtiyaçlarını da karşıladı.

Osmangazi Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, 24 saat mesai uygulamasıyla salgın sürecinde, özellikle 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmamaya çalışıyor. Zabıta ekipleri, Tuna Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında sokağa çıkma yasağına rağmen poşeti maske gibi kullanan 88 yaşındaki Remzi Can’ı fark etti. Remzi Can’ın sağlık ocağına giderek ilaç yazdırmak istediğini öğrenen ekipler, önce kendisine maske verdi, ardından sağlık merkezine götürüp işlemlerine yardımcı oldu. Sağlık işlemlerinden sonra 88 yaşındaki Remzi Can'ın diğer ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, ardından evine bıraktı. (DHA)

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Bursa sağlık ocağı Remzi Can poşet maske koronavirüs

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