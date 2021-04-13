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'Prens Harry beni evlilik vaadiyle kandırdı' deyip dava açtı!

13.04.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir kadın, Prens Harry'nin kendisine verdiği evlilik vaadini yerine getirmediğini belirterek, hakkında yakalama kararı çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, şikayeti 'bir hayalperestin evlenme fantezisi' diye nitelendirerek davayı reddetti.

'Prens Harry beni evlilik vaadiyle kandırdı' deyip dava açtı!

Hindistan'da Palwinder Kaur isimli avukat, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin kendisine evlenme sözü verdiğini ancak yerine getirmediğini belirterek mahkemeye başvurdu.

Kaur, Prens Harry ile e-posta yoluyla iletişime geçtiklerini belirterek yazışmaları da mahkemeye delil olarak sundu.

Şikayet dilekçesinde Prens Harry için tutuklama emri çıkarılmasını talep eden Kaur, 'böylece evliliklerinin daha fazla gecikmeyeceğini' belirtti.

Hindistan'ın Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi ise davayı reddetti. Mahkeme, Kaur'un Birleşik Krallık'a hiç seyahat etmediğini, sosyal medya ve e-posta üzerinden haberleştiği kişinin ise Prens Harry adına açılmış sahte hesaplar olduğunu belirtti.

Dilekçeyi 'bir hayalperestin Prens Harry ile evlenme fantezisi' olarak nitelendiren Yargıç Arvind Singh Sangwan, "Facebook, Twitter gibi çeşitli sosyal medya mecralarında sahte profillerin oluşturulduğu bilinen bir gerçektir ve bu tür konuşmaların gerçekliğine güvenilemez. Kendini Prens Harry olarak tanıtan kişinin şu an Pencap'ta bir köyün internet kafesinde oturup kendisi için daha yeşil otlaklar arıyor olabileceği ihtimal dahilinde" dedi.

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