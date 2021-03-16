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  4. Prens Harry'e benzerliği ile dikkat çekiyor! Gündemde olmaları işine yarıyor

Prens Harry'e benzerliği ile dikkat çekiyor! Gündemde olmaları işine yarıyor

16.03.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Prens Harry'e benzerliği ile dikkat çekiyor! Gündemde olmaları işine yarıyor

Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla tekrar gündeme gelmeyi başaran Harry ve Meghan çifti hala konuşulmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bu etkiden faydalanmak isteyenler de hemen kendini gösterdi. Meghan ve Harry'e benzerlikleriyle dikkat çekenler bu ilgi sayesinde para kazanıyorlar.

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor.

Kapalı kapılar ardında ne yaşandığı kesin olarak bilinmese de özellikle Meghan Markle'ın Kraliyet hakkındaki sözleri şaşkına çevirmiş tüm dünyada ilgiyle takip edilmişti.

Bununla birlikte bu ilgi hala devam ediyorken bundan faydalanmak isteyenler de yok değil. Tekne imalatçısı Harry Poulson, Prens Harry'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yolu sık sık Kraliyet Ailesi'nin sevenleri tarafından kesilen Poulson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişilerin isteklerini geri çevirmiyor. Hatta bundan para bile kazanıyor.

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GÜNDEMDE OLMALARI İŞİME YARIYOR

Poulson, geçen hafta yaptıkları röportajın ardından ilginin tekrar zirveye çıktığını söyleyerek şöyle konuşuyor: ''Prens'in gündemde olması işime yarıyor çünkü bundan para kazanıyorum. Sokakta bana yaklaşan insanlar ve ne kadar Prens Harry'ye benzediğimi söylüyorlar."

Buckingham Sarayı önünde birkaç röportaj yaptım, birkaç açılış yaptım ve Prens Harry'ye benzer bir görünüme ihtiyaç duyan filmlerde figüran olarak çalıştım ve her zaman iyi bir tepki aldım. Tabii bunlar için de para aldım.''

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