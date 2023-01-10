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Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği anı kitabı satışa çıktı! Kitapçılar gece yarısı açıldı

10.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin tartışmalara yol açan "Spare" adlı anı kitabı pek çok ülkede raflardaki yerini aldı. Kitaba olan büyük ilgi nedeniyle, Londra'daki kitapçılar, talebi karşılamak için gece yarısı açıldı. Kitabı en erken satın alanlardan olmak isteyenler, başkent Londra'daki Victoria istasyonundaki kitapçıda sıraya girdi. Prens Harry kitapta "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" da yazmıştı.

Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği anı kitabı satışa çıktı! Kitapçılar gece yarısı açıldı

Prens Harry'nin merakla beklenen anı kitabı, 10 Ocak'ta ABD, İngiltere, İspanya gibi bir çok ülkede aynı anda satışa çıktı. İngiltere'deki kitapçı zinciri Waterstones, Prens Harry'nin kitabının "10 yıldır en büyük ön sipariş kitaplarından biri olduğunu" belirtti. İngilizcenin dışında 15 dilde yayımlanan kitaba, dünya çapında büyük talep olduğu biliniyor.

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İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry, kitabında 1997'de bir trafik kazasında kaybettiği annesi Prenses Diana'dan, kraliyet ailesindeki yaşamından ve eşiyle olan evliliğinden bahsediyor.

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İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Prens Harry'nin merakla beklenen anı kitabı, 10 Ocak'taki yayın tarihinden önce İspanya'da "yanlışlıkla" satışa sunulmasının ardından kitaptan bazı bölümler basına konu olmuştu. İlk olarak İngiliz The Guardian gazetesi kitaptan bazı bölümleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Harry, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü ilk kez BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazmış ve eşi Meghan Markle ile tanışmadan önce "bağnaz" olduğunu belirtmişti.

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25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Prens Harry, kitabındaki bir bölümde ise Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına yer vermiş ve "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" dile getirmişti. Özellikle Prens Harry'nin Afganistan'la ilgili ifadeleri hem kendi ülkesi İngiltere'de farklı kesimler tarafından hem de Afganistan'da Taliban yetkililerinden büyük tepki toplamıştı. (AA)

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