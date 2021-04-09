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Prens Harry ve Meghan Markle’dan Prens Philip için taziye mesajı

09.04.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, 99 yaşında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip için taziye mesajı yayımladı.

Prens Harry ve Meghan Markle’dan Prens Philip için taziye mesajı

Buckingham Sarayı’nın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor.

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PRENS HARRY VE EŞİ MEGHAN MARKLE'DAN TAZİYE MESAJI

Son olarak İngiliz Kraliyet’indeki üst düzey görevlerini bırakarak ABD’nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Prens Philip için taziye mesajı yayımladı. Prens Harry ve Markle, birlikte kurdukları hayır kurumu Archewell’in internet sitesinde yayınladıkları mesajda, "Majesteleri Edinburgh Dükü’nün sevgi dolu anısına, 1921-2021. Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" ifadeleri yer aldı.

CENAZE TÖRENİNE KATILACAKLAR MI?

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, Prens Harry’nin Edinburg Dükü’nün cenaze törenine katılacağı öne sürüldü. Haberlerde, Kraliyet’in olaylı gelini Markle’ın, cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

(İHA)

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