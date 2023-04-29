Prens William ve Kate Middleton 12. evlilik yıl dönümlerini bu kareyle kutladı... Saray kaynakları “özel kutlamaya” işaret etti

İngiliz Kraliyet Ailesi her daim dünya basınında ilgi çekmeye devam ediyor. Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından tahtın yeni sahibi olan Kral Charles’ın taç giyme töreni için geri sayım başladı. Gözlerin çevrildiği Kraliyet Ailesi’nde tahtın en büyük varisi Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate 12. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için samimi bir fotoğraf karesini paylaştı.

“12 YIL”

Kraliyet fotoğrafçısı Matt Porteous’un objektifine takılan karede Prens William ve Kate Middleton’un doğal halleri dikkatleri çekti. Sevilen çift yıl dönümü kutlamasına sadece “12 yıl” notunu eklemeyi tercih etti. Kraliyete yakın kaynaklar çiftin başbaşa evlilik yıl dönümlerinde özel bir kutlama yapacaklarını ifade etti.