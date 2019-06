Prenses Diana'nın da yaşadığı doğum sonrası depresyon nasıl sonuçlara yol açıyor? Tüm annelerin okuması gerekiyor

Ünlü İngiliz yazar Andrew Morton 1992 yılında Diana hakkında "Her True Story" yani "Onun Gerçek Hikayesi" isimli bir biyografi kitabı yayımladı. Kitap görgü tanıkları ve arkadaşların anlattıklarıyla yazıldı denildi. Kimse Diana'nın gerçekten de Saray'ın kurallarını hiçe sayıp bir yazara en özelini anlattığını düşünmemişti. Diana'nın gizli gizli Morton'a röportajlar verdiği, biyografisi için bizzat yardım ettiği ortaya çıktı.

Diana, 'Eve geldim. Doğum sonrası depresyon bana çok sert vurdu, sanki benim bebeğim değildi' diyerek içinde bulunduğu durumu tanımlıyordu. Aynı anda hem eş, hem anne hem de halkın prensesi olmanın yükünü hissettiği zamandı. Diana çaresiz hissettiğini ve her şey için endişelendiğini, ancak sessizce mücadeleye devam ettiğini itiraf etti. Charles, eve gelmediği zamanlarda panik yaptığını ve çaresiz hissettiğini söyleyen Diana, 'hiç kimse sizi dinlemiyorsa veya hiç kimse sizi dinlemiyormuş gibi hissediyorsanız, her türlü şey olmaya başlar' diyor.

İşler kötüye gittiğinde ve baskı güçlendiğinde, Diana kendini yaralamaya bile çalıştı. “Hiç kimse sizi dinlemiyorsa veya hiç kimsenin sizi dinlemediğini hissediyorsanız, her şey olmaya başlar. Mesela, kendi içinde o kadar fazla acı çekiyorsun ki, dışarıda kendine zarar vermeye çalışıyorsun çünkü yardım istiyorsun, ama istediğin şeyi alamıyorsun. İnsanlar sizi sizi sürekli ağlayan biri olarak görüyor.

Depresyon düzeldi ancak bulimia devam ediyordu. Bu aynı zamanda Diana'nın gizli hastalığı olarak anılıyordu. Kendine zarar vermeye başlayan Diana ne yese kusuyordu. Tüm bu yaşananlar Diana'nın evliliğinde neler olup bittiğinin bir belirtisiydi. Prenses, yardım için ağladığını ancak hep yanlış anlaşıldığını söylüyordu.

Diana bu süreçte Kraliyetten ve eşinden göremediği desteği halktan aldı. Her zaman medyanın dikkatini çeken kişi olduğu için, bu yükü kocasıyla bile paylaşamadı. 'Bu yükü paylaşmak zordu, çünkü her zaman öne çıkan kişi bendim, kıyafetlerim, saçım, makyajım, her şey eşim Charles'ı bunaltıyordu' diyor.

Doğum sonrası depresyon varsa, yalnız başına acı çekmekten kaçınmak ve yardım istemek neden önemlidir?

Prenses Diana'nın hikayesi, problemlerinizi konuşmanın ve yardım aramanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Doğum sonrası depresyon, çeşitli fiziksel ve psikolojik faktörlerin neden olduğu karmaşık bir hastalıktır. Bir kadının vücudundaki hormonal denge doğumdan sonra değişir, beyinde kimyasal değişikliklere neden olur ve ruh halindeki değişimlere neden olur. Buna ek olarak, birçok yeni anne, yeni doğmuş bir çocuğa bakarken uykuya, dinlenmeye ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar.