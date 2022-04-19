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  4. 'Prenses'in çetesine darbe! Dublörle dolandırıyorlarmış

'Prenses'in çetesine darbe! Dublörle dolandırıyorlarmış

19.04.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda dolandırıcılık çetesinin üyeleri gözaltına alındı. Dublör kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin lideri, 'Prenses' lakabıyla bilinen Hatice Şahin'in lüks yaşamı ortaya çıktı.

'Prenses'in çetesine darbe! Dublörle dolandırıyorlarmış

Muğla, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda dolandırıcılık çetesi çökertildi. Çetenin yurt dışındaki kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdiği, dublörler kullanıp gayrimenkul ve iş yeri satışı yaptığı tespit edildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Prenses olarak tanınan çete liderinin görkemli yaşamı, Bodrum'da villa tatilleri yapması nedeniyle bu lakabı edindiği belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'şantaj' yapıldığı istihbaratına ulaştı. 6 ay süren teknik ve fizikin ardından Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda B.Ş., Ş.S., A.A., F.E.N. A.Ş., M.Ö., M.Y., A.S., ile H.Ş., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen 550 bin lira, 8 bin 200 pound, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Yurt dışındaki kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirip, dublörler kullanarak gayrimenkul ve iş yeri satışı yaptığı ileri sürülen 9 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Sevim (49) ile Hatice Şahin tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Lüks yaşantı sürdüğü öğrenilen çete lideri Hatice Şahin'in Bodrum'da lüks villalarda tatil yaptığı, çevresinde 'Prenses' lakabı ile tanındığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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