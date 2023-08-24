Prigojin'den sonra o isimlerin sonları akıllara geldi! Putin'e muhaliflerdi: Çay ve çorba içip zehirlenen, yüzü şekil değiştiren, bilincini yitiren, silahlı saldırıya uğrayan...

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gündem olan paralı askeri grubu Wagner'in lideri Prigojin, ölümüyle de tüm dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi. Rusya'da meydana gelen uçak kazasında ölen Prigojin'in içinde olduğu uçak toplam 10 kişiyi taşıyordu. Rusya'dan yapılan açıklamalarda uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu yaşananlar uçağın düşürüldüğü ve Prigojin'in de suikaste uğradığı şeklinde yorumlara neden oldu.

PUTİN'E MUHALİF OLAN İSİMLER AKILLARA GELDİ

Tüm dünyanın konuştuğu gelişme sonrası Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan kişilerin akıbetleri yeniden gündem yarattı.

NAVALNIY: ZEHİRLENME İDDİASI

Bu isimlerden bir tanesi de Aleksey Navalnıy. Cezaevindeki muhalif Navalnıy, aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 2021'in Ocak ayında Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

SKRİPAL VE KIZI: ZEHİRLENDİLER! BANKTA BİLİNÇLERİNİ YİTİRMİŞ HALDE BULUNDULAR

2018 yılında İngiltere'de Sergey Skripal ve kızı Yulia zehirlendi. İngiliz dış istihbarat servisi için çalıştığı ortaya çıktığı için ülkesinde mahkum edilen ve sonrasında casus takasıyla İngiltere'ye gelen bu iki ajan, Salisburg'deki banka bilinçlerini yitirmiş halde bulundu. İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edilmiş ve sinir sistemi üzerinde etkili kimyasal maddenin kullanıldığını söyledi. Maddenin askeri nitelikte olduğu da kaydedildi. İngiltere, iki ismin zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı etti. Bu süreçte pek çok ülkenin de diplomatları sınır dışı etmesi sağlandı. Rusya da o ülkelerin diplomatlarını sınır dışı etme kararıyla karşılık verdi.

VLADİMİR KARA-MURZA: ZEHİRLENME İDDİASI

Rus muhalif siyasetçi ve aktivist Vladimir Kara-Murza da 2015 ve 2017 yıllarında zehirlenmeye çalışıldığını söyleyenler arasında. Yapılan inceleme üzerine, bu isimde de yüksek düzeyde cıva, bakır, manganez ve çinko belirlendi. Zehirlenme iddialarının yöneltildiği Moskova ise bunları kabul etmedi. Vladimir Kara-Murza, Rusya'da çeşitli suçlamalarla 25 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

ALEXANDER LİTVİNENKO: ÇAY İÇTİ, ZEHİRLENDİ VE HAYATINI KAYBETTİ

Bir diğer isim ise eski KGB ajanı Alexander Litvinenko. İngiltere'deki bir komisyon, 2016'da Putin'in, Litvinenko'nun Londra'da öldürülmesini 'muhtemelen onayladığı'nı belirtti. Hazırlanan raporda, Litvinenko'nun bir otelde iki eski Rus arkadaşıyla çay içtikten sonra Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek öldüğü yer aldı. Rapordaki bir diğer dikkat çekilen detay ise Polonyum-210'un yalnızca devlet imkanlarıyla üretilebilmesi ve Litvinenko'nun birlikte çay içtiği arkadaşlarının birinin eski asker, diğerinin eski bir KGB ajanı olmasıydı.

ALEKSANDER PEREPİLİCHNYY: EVİNİN YAKININDA ÖLÜ BULUNDU

Aleksander Perepilichny de 2012'de evinin yakınında ölü bulundu. 2009'da İngiltere'ye sığınan Perepilichnyy'nin midesinde sarı yasemin bitkisinden gelen nadir ve ölümcül bir zehrin izlerine rastlanırken olaydan hemen önce ismin Rus yemeği olan ve kuzukulağı içeren bir çorba içtiği belirtildi. Moskova ise bu durumun kendileriyle ilişkilendirilmesini reddetti.

VİKTOR YUŞÇENKO: ZEHİRLENDİ, YÜZÜNDE ŞEKİL DEĞİŞİKLİKLERİ OLDU

Ukraynalı muhalefet lideri Viktor Yuşçenko da Moskova yanlısı Başbakan Viktor Yanukoviç'e karşı yarıştığı 2004'te seçimlerin kampanyası esnasında zehirlendi. BBC'nin aktardığı bilgilere göre; Yuşçenko, Kiev dışında akşam yemeği yerken zehirlendiğini ifade etti. Rusya ise bu iddiaları reddetti. Siyasetçinin vücudunda normalden fazla dioksin bulunurken yüzünde ve vücudunda şekil değişiklikleri oldu. Siyasetçi, pek çok ameliyat geçirdi.

BORİS NEMTSOV: SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜ

Rus muhalif ve eski Başbakan yardımcısı olan Boris Nemtsov da 2019'da Moskova'da silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Nemtsov'un Kızıl Meydan yakınlarındaki köprüde yürüdüğü sırada bir araçtan inen saldırganın açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.

BORİS BEREZOVSKY: İNGİLTERE'DEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Putin'in muhalifi olan ve İngiltere'de yaşayan Rus milyarder Boris Berezovsky 2013'te Londra yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Berezovsky, Moskova'nın siyasi ve iş dünyasında etkili bir isimken Putin'le ters düşmesinin ardından İngiltere'ye iltica etmişti.

ANNA POLİTKOVSKAYA: ASANSÖRDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜ

İnsan hakları ihlalleri gibi konulardaki yazılarıyla bilinen gazeteci Anna Politkovskaya, 2006'da evinin asansöründe uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

PAUL KLEBNİKOV: ARACINDA VURULARAK ÖLDÜ

Forbes dergisinin Rusya editörü ve Amerikan vatandaşı Rus kökenli Paul Klebnikov da 2004'te Moskova'da aracından vurularak öldürüldü.

SERGEİ YUSKENKOV: EVİNİN YAKINLARINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYIP ÖLDÜ

2003'te Liberal Rusya Partisi Başkanı Sergei Yushenkov, evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Bu isim de Putin dönemindeki şüpheli ölümler arasında yer aldı.

