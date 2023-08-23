Prigojin Rusya'da düşen uçakta öldü! Paralı asker grubu Wagner'den ilk açıklama

Putin'e karşı 2 ay önce bir günlük isyan başlatan Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin ile yakın adamlarının bulunduğu Embraer 135 tipi özel jet Tver’de düştü. Rusya içinde 10 kişinin olduğu jetten kurtulan olmadığını duyurdu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

WAGNER'DEN İLK AÇIKLAMA

Prigojin'in uçağının düşmesinin ardından Wagner'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü ve Prigojin'e ait 2. uçağın ise Moskova'ya indiği" ifade edildi.

SAĞ KOLU DA ÖLDÜ

Wagner ayrıca "Kremlin ele geçirilecek! Prigojin'in ölümü doğrulanırsa harekete geçeriz" tehdidinde de bulundu. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında ise Prigojin'in sağ kolu Dmitry Utkin'in de uçakta öldüğü belirtildi.