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Beyaz Saray'dan göndermeli 'Prigojin' açıklaması

23.08.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da yaşanan ve dünya gündemine oturan uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

Beyaz Saray'dan göndermeli 'Prigojin' açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.

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"KİMSE ŞAŞIRMAMALI"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Rus haber ajansı TASS, özel uçakta Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu belirtmişti. Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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