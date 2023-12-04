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'Prim' tartışmasına İmamoğlu da dahil oldu! Kayserispor'un görüntüleri çok konuşulmuştu... "Sayın Özhaseki işini yapsın"

04.12.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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Bakan Özhaseki'nin Kayserispor'a maç sonrası verilen primi artırdığını duyurması günün en çok konuşulan gelişmelerinden oldu. Bunun üzerine Özhaseki'ye geçtiğimiz günlerde "İşine baksın" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. "Ben işimi biliyorum, Sayın Özhaseki de işini yapsın" diyen İmamoğlu'nun 'prim' sözleri dikkat çekti.

'Prim' tartışmasına İmamoğlu da dahil oldu! Kayserispor'un görüntüleri çok konuşulmuştu... "Sayın Özhaseki işini yapsın"

Dün akşam Trabzonspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Kayserispor oyuncuları maç sonu ekstra prim sürprizi haberi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, karşılaşma sonrası memleketinin spor kulübünün başkanı Ali Çamlı ile görüştü.

KAYSERİSPORLU OYUNCULARA ÖZHASEKİ'DEN PRİM SÜRPRİZİ

Bakan Özhaseki adına oyunculara verilecek primi yükselttiğini açıklayan Çamlı "Size 100 bin lira açıklamıştım. 25 bin lira da bakan bey için ben kendim vereceğim" dedi. Haberi duyan oyuncular neşeyle karşıladı.

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Soyunma odasında kayda geçen o görüntüler sosyal medyada gündem olurken İYİ Parti Trabzon milletvekili Yavuz Aydın bir paylaşım yaparak tepki gösterdi. Aydın, "Bu primleri Sayın Özhaseki kendi cebinden mi ödeyecek? Yoksa Bakanlığın bütçesinden bir pay mı düşünülmektedir?" gibi soruları dile getirdi.

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'PRİM' TARTIŞMASINA İMAMOĞLU DA DAHİL OLDU

Bir başka dikkat çeken yorum ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. FOX TV’de İlker Karagöz'ün konuğu olan İmamoğlu'na Özhaseki ile ilişkisi sorulunca İmamoğlu bugün yaşananları da gündeme getirdi.

Özhaseki ile ilişkilerinin makul başladığını ifade eden İmamoğlu, "Ama Sayın Özhaseki sonradan başka bir yol tercih etti. Yine seçime yanaşırken seçim diline geçiş yaptı, 'İşine baksın' falan. Ben işimi biliyorum, Sayın Özhaseki de işini bilsin" dedi.

"MAÇTAN SONRA PRİM DAĞITMASIN, İŞİNİ YAPSIN"

İmamoğlu bugünkü 'prim' olayına değinirken "Mesela maçtan sonra prim dağıtmasın. Cebinden ödüyorsa sorun yok. Ama bu işlere bakmasın, işini yapsın. Deprem, İstanbul bizim ortak konularımız" diye konuştu.

"SEÇİMİ KAZANDIK DİYE SANKİ TAPULU MALINI ELİNDEN ALDIK"

İmamoğlu'nun bugünkü bir başka çarpıcı mesajı ise seçimlerle ilgiliydi. İBB'nin 252 metrobüsünün tamamının İETT envanterine girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, belediyenin faaliyetlerinin engellediğini savup şunları söyledi:

"Bu ihtiras nedir? Bu kıskançlık nedir? Sanki 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini kazandığımız o seçimde, birisinin tapulu malını elinden aldık. Yok; bu senin vallahi tapulu malın değil."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Mehmet Özhaseki
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