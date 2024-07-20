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    4. "Prime Day'den iyi ki aldım!" diyeceğiniz 5 bin TL altı kahve makineleri

    "Prime Day'den iyi ki aldım!" diyeceğiniz 5 bin TL altı kahve makineleri

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    Prime Day'in bitmesine üç gün kala, kahve severleri de unutmadık; indirimdeki 5 bin TL altı kahve makinelerinden sizin için eşsiz bir seçki hazırladık. Prime Day indirimlerinden "İyi ki aldım!" diyeceğiniz o kahve makinelerini gelin birlikte keşfedelim.

    "Prime Day'den iyi ki aldım!" diyeceğiniz 5 bin TL altı kahve makineleri

    Bu yıl Prime Day alışveriş severlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor; modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma çok geniş bir yelpazede avantajlı alışveriş imkanı tanıyor. Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler sunan Prime Day'den kahve severler de nasibini aldı. Hem kahve makinelerinde hem de çeşit çeşit kahvelerde büyük fırsatlar var. Sizin için her bütçeye uygun 5 bin TL altı, indirimdeki kahve makinelerinden bir seçki hazırladık. İşte detaylar!

    1. Lezzetine doyum olmayan kahve: Philips HD7462/20 Cam Sürahili Siyah-Metal Kahve Makinesi

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    Her seferinde lezzetli ve taze çekilmiş kahve içebileceğiniz Philips HD7462/20 Cam Sürahili Siyah-Metal Kahve Makinesinin 1,2 litrelik kapasitesi ile 2 ila 10 büyük veya 15 küçük fincan kahve demleyebilirsiniz. Kompakt tasarımıyla mutfağınızda fazla yer kaplamayan cihazın aroma karıştırıcısı sürahinin içindeki kahveyi eşit şekilde karıştırarak her fincanda en iyi lezzeti oluşturur.

    Kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra otomatik kapanma özelliği ile enerji tasarrufu ve güvenliği sağlayan makinenin damlama önleyici sistemi tam öğütme döngüsü tamamlanmadan da bir fincan kahve almanıza imkan tanır. LED güç düğmesi ile de açık ya da kapalı olduğunu rahatlıkla anlayabileceğiniz cihazın sürahi ve filtre tutucusu bulaşık makinesinde yıkanabilir, bu da temizliği son derece çabuk hale getirir.

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    2. Mutfağınıza şıklık katacak: Arzum Okka Minio Siyah-Bakır Türk Kahvesi Makinesi

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    Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesiyle kalabalık misafirlerinizi bile memnun eden Arzum Okka Minio ile bol köpüklü Türk kahvesi keyfini doyasıya yaşayın! Zarif siyah-bakır renkli kahve makinesi, taşmayı önleme sistemi ve pişirme algılama sensörü ile kahvenizi taşmadan ideal kıvamda pişirir ve sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile kahveniz olduğunda sizi bilgilendirir.

    Ağır ateşte pişirme fonksiyonu, kahvenizi közdeki gibi lezzetli ve bol köpüklü yaparken sağ ve sol el tutuşuna uygun çift akıtma ağzına sahip cezvesi de kullanım kolaylığı verir. Patentli enerji iletim tabanı ile cezvesi su altında basitçe temizlenebilen Arzum Okka Minio, kahve severler için vazgeçilmez bir seçenek!

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    3. Her an lezzetli bir fincan kahve için: Russell Hobbs Öğütücülü Siyah-Gümüş Filtre Kahve Makinesi

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    Quiet Brew Teknolojisi ile çekirdekleri %60'a kadar daha sessiz öğütmesi sayesinde sabah kahveleriniz kimseyi rahatsız etmeden yapabileceğiniz Russell Hobbs Öğütücülü Siyah-Gümüş Filtre Kahve Makinesi, kahve keyfinizi işlevsellikle buluşturuyor! Öğütme derecesi ayarı ve programlanabilir zamanlayıcılı dijital kontrol elemanı ile kahvenizi tam istediğiniz gibi pişirebileceğiniz makine, 1,5 litrelik kapasitesi ve 12 fincan kahve yapabilme işlevi ile büyük kahve partileri için ideal.

    Menteşe kapaklı cam sürahisi ve kapasite işaretleyicisiyle kahvenizi kolayca pişirip servis edebileceğiniz cihazın bulaşık makinesinde yıkanabilir kalıcı filtre ve darbe değirmeniyle de temizliği son derece basit. Ayrıca, otomatik kapanma özelliği ile enerji tasarrufunu ve güvenliği de artırır.

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    4. Her gün enfes kahveler için: Ufesa CG7114 Capriccio 6 Siyah Filtre Kahve Makinesi

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    Her sabahınızı lezzetli bir Amerikan kahvesi ile taçlandıracak Ufesa CG7114 Capriccio 6 Siyah Filtre Kahve Makinesi, 600 W gücü ile çabuk ve etkili bir kahve hazırlama deneyimi yaşatır. Makinenin 0,6 litrelik sürahisi, 6 fincana kadar kahve kapasitesi ile günlük ihtiyacınızı karşılar.

    Tabandaki yapışmaz kaplamalı ısıtma plakası, kahvenizi en az bir saat boyunca sıcak tutar ve tam aromasını korurken damlama önleyici valfi ile hiçbir kahve dışarı sızmaz ve çıkarılabilir ve döner filtre tutucusu ile de temizliği oldukça hızlıdır. Cihazın otomatik kapanma sistemi de kahve demleme işleminden 30-40 dakika sonra cihazı kapatarak enerji tasarrufu sağlar.

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    5. Türk kahvesi gurusu: Homend Pottoman 1840H Siyah Türk Kahve Makinesi

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    Her seferinde bol köpüklü Türk kahvesi hazırlayabileceğiniz Homend Pottoman 1840H Siyah Türk Kahve Makinesinin 5 fincan kapasitesi ve 300 ml su haznesi sayesinde sevdiklerinizle keyifli kahve sohbetleri yapabilirsiniz. Cihazın otomatik kapanma, sesli ikaz, su seviyesi göstergesi, su koymadan çalışmama emniyeti ve taşma emniyeti gibi işlevleri ile çalışma sırasında endişelenmenize yer bırakmıyor.

    Çıkarılabilir tankı ve bardak ısıtıcı fonksiyonu ile pratik bir mekanizması olan siyah renkli makine, 535 W gücü ile hızlı ve lezzetli kahve deneyimi yaşatıyor. Özel ısı dengesi ile kahvenizi yakmadan köz tadında pişiren Homend Pottoman, kahve keyfinizi doruklara çıkaracak.

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    6. Kahve tutkunları için: Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Beyaz Kahve Makinesi

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    Kahve keyfiniz hiç olmadığı kadar pratik hale getiren Nespresso C30 Essenza Beyaz Kahve Makinesi, enerji sınıfı A ile enerji verimliliğini en yüksekte tutuyor. Kompakt ve ultra hafif beyaz kahve makinesi, sadece 25 saniyede hızlı ön ısınma süresi ile sabahlarınıza enerji katıyor.

    19 bar basınç sistemi sayesinde mükemmel yoğunlukta espresso veya lungo yapabileceğiniz makinenin kireç çözme uyarısı ile bakımını kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Enerji tasarruflu modu ve sürdürülebilir B Corp hareketine katılması da çevre dostu olduğunun bir göstergesi olan kahve makinesinin, 0.6 litrelik çıkarılabilir su haznesi ve 6 kapsül kapasiteli kapsül haznesi de günlük hayatta maksimum rahatlık sunuyor.

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    7. Kaçırılmaması gereken bir ürün: Karaca Hatır Plus Mod 5in1 Rosie Brown Kahve Makinesi

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    Rosie Brown rengi ve şık tasarımıyla mutfağınıza estetik katacak Karaca Hatır Plus Mod 5in1 kahve makinesi, kapsamlı bir kahve ve çay deneyimi yaşatıyor! 750 ml kapasiteli su haznesi ile 10 fincan içecek sunabilen makine ile modunuza göre filtre kahve, çay, süt ısıtma, sütlü içecekler ve közde Türk kahvesi pişirebilirsiniz.

    Aynı anda iki farklı içecek hazırlama olanağı ile demliğinde 5 fincan filtre kahve veya çay demlerken cezvesinde de 5 fincan közde Türk kahvesi pişirebilir ya da sütlü içecekler oluşturabilirsiniz. Üstelik su filtresi ve sürahi gibi önemli fonksiyonlarıyla her kullanımda taze ve lezzetli içecekler sizi bekliyor.

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    8. Hem çevre dostu hem de fonksiyonel: Any Morning Hes-6 Espresso Kahve Makinesi

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    Sağlık açısından güvenli alüminyum malzeme ve BPA içermeyen plastik kulptan yapılan Any Morning Hes-6 Moka Pot modeli, kahvenizin aromasını ve lezzetini korur. Alt ve üst haznelerin kolayca tam oturan tasarımı ve yüksek basınç durumunda güvenli tahliye sağlayan emniyet valfi ile güvenliğinizi ön planda tutan moka pot, sağlam ve uzun ömürlü yapısıyla yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün.

    240 ml kapasitesiyle 6 kişilik espresso hazırlayabilen ve indüksiyonlu ocaklar hariç tüm ateşli ocaklarda kullanıma uygun olan moka potun kullanımı da oldukça basit: Su haznesine soğuk su koyun, filtre haznesini kahveyle doldurun, üst gövdeyi sıkıca yerleştirin ve orta ateşte pişirmeye başlayın. Kahveniz üst gövdeye dolduğunda moka potunuzu ateşten alın ve espresso kıvamındaki kahvenizin tadını çıkarın!

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    9. Kahve zevkinizi bir üst seviyeye taşıyacak: Hario V60 Buzlu Siyah Kahve Demleyici

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    Kahve severler için yaz mevsiminde mükemmel bir çözüm yaratan Hario V60 Buzlu Siyah Kahve Demleyicinin 700 ml kapasitesi ile taze ve aromalı kahveler oluşturabilirsiniz. Kolay temizlenebilir yapısı ile her kahve sonrası hemen temizleyebileceğiniz makinenin manuel kullanım özelliği ile kahve demleme sürecini tamamen kontrol edebilirsiniz. Şık siyah rengi ve kompakt tasarımı ile mutfağınıza estetik katan Hario V60, gününüzü güzelleştirmek için ideal bir tercih!

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    10. Hem şık hem de kullanışlı bir ürün arıyorsanız: Bialetti 0002390/NW Preziosa Çelik French Press Kahve Makinesi

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    Bialetti 0002390/NW Preziosa Çelik French Press Kahve Makinesi, hem kahve hem de çay severlerin favorisi olacak! 600 ml kapasitesi ile aromalı filtre kahve ve infüzyon çayları demlemek için mükemmel bir seçim olan Bialetti french press, dayanıklı çelik filtre sistemi ile uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

    Yanma tehlikesi olmayan sapı ile güvenli bir tutuşa sahip ürün, sabah kahvelerinizi ve akşamüstü çaylarınızı en lezzetli şekilde hazırlamanız için tasarlanmıyor. Günün her anında içeceğinizi çabucak içmek istiyorsanız bu yılki Prime Day haftasında Bialetti Preziosa tam da size göre bir ürün!

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    Bu içerik 20 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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