HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

13.11.2023 11:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ezber bozan bir açıklama yaptı. Deprem kuşağının bilinenin aksine faydalı olduğunu, bu bölgelerde jeotermal enerjinin açığa çıktığını söyleyen Ercan, "Deprem kuşağında olmamız bir nimettir. Bazıları ellerini kaldırıyorlar. 'Hocam inşallah deprem olmaz.' Hayır inşallah deprem olsun ki enerjiye kavuşsun. Önemli olan sağlam yerde sağlam ev yapmak, bu kadar basit. Yani diyorum, depremler Allah'ın nimetidir. Ama onun değerini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

Deprem çalıştayı nedeniyle Van'da bulunan deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kışın eksi 40 derecelerin ölçüldüğü Çaldıran ilçesinde incelemelerde bulundu. Çaldıran ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'nde 2016 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca desteklenen projeyle jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında inceleme yapan Prof. Dr. Ercan, depremin yaşandığı yerlerde ortaya çıkan enerjilerin kullanılması gerektiğini söyledi. Çaldıran tarihinde yıkıma neden olan önemli depremlerin yaşandığını anlatan Prof. Dr. Ercan, bunların sonucu olarak yeryüzüne sıcak suların çıktığını belirtti.

9b3f74deb05f9d4490e99cb91df73f6a

'TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA ÖRNEK OLSUN'

Çaldıran'da 1976 ve onun öncesinde yıkıcı depremlerin olduğunu anlatan Prof. Dr. Ercan, şöyle konuştu:

"İşte bu domates, o depremin sonucunda çıktı. Yani bu Çaldıran kırığının bulunduğu yerde sıcak sular çıkmaya başladı. Bu sıcak suların yüzey sıcaklığı 40 derece, derindeki sıcaklığın ne kadar olduğu bilinmiyor ama belki 100- 110- 120 santigrat dereceye çıkabilir. Yine Çaldıran Türkiye'nin en soğuk yerlerinde biri ama Allah’ın bir hediyesi olarak, depremler nerede çoksa yaradan o ülkeyi çok seviyor demektir. Depremlerde bir sarsıntı bir sıcaklık bir de ışık bileşeni vardır. Hem orada elektrik enerjisi hem de sıcaklık enerjisi elde edersiniz. Şu anda da örnek bir şekilde Çaldıranlar bu çok büyük serayı kurmuşlar. Ve burada Türkiye'nin en soğuk yerinde gördüğünüz gibi en güzel mis gibi kokan domatesleri üretiyorlar. Yani bu Türkiye'nin her tarafına örnek olsun. Deprem olan her yeri elektrik santral olarak kullanalım ve aynı zamanda seracılık olarak kullanalım ve ülkemiz kalkınsın" dedi.

2a9795195080bd1d93e0d468e7d65234

'DEPREM KUŞAĞINDA OLMAMIZ BİR NİMETTİR’

Deprem kuşağında olmanın faydalarının olduğunu, önemli olanın sağlam yerde sağlam yapılar yapmak olduğunun söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Deprem kuşağında olmamız bir nimettir. Bazıları ellerini kaldırıyorlar. 'Hocam inşallah deprem olmaz.' Hayır inşallah deprem olsun ki enerjiye kavuşsun. Önemli olan sağlam yerde sağlam ev yapmak, bu kadar basit. Yani diyorum, depremler Allah'ın nimettir. Ama onun değerini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermişti! İngiltere İçişleri Bakanı Braverman o sözleri sonrası görevden alındıSon dakika | Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermişti! İngiltere İçişleri Bakanı Braverman o sözleri sonrası görevden alındı
Güpegündüz kanlı infaz! Çıkmaz sokakta sıkıştırıp kurşun yağdırdılarGüpegündüz kanlı infaz! Çıkmaz sokakta sıkıştırıp kurşun yağdırdılar
Alarm veriyor! 5 ayda bu hale geldi: İki fotoğraf, farkı gözler önüne serdiAlarm veriyor! 5 ayda bu hale geldi: İki fotoğraf, farkı gözler önüne serdi
Anahtar Kelimeler:
deprem ahmet ercan
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Belediye otobüsünde öpüşme sosyal medyanın diline düştü! "Resmen vakumlamış"

Belediye otobüsünde öpüşme sosyal medyanın diline düştü! "Resmen vakumlamış"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

Ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.