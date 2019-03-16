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Prof. Dr. Alpay Azap, ‘‘Çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof.

Prof. Dr. Alpay Azap, ‘‘Çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artıyor”

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, aşı karşıtlığının devam etmesi halinde dünyayı yıllar öncesinde olduğu gibi büyük salgınların, genç yaşta ölümler ve sakatlıkların beklediğini belirtti. Azap, “Çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artıyor” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği bu yıl 20’nci kongresini 13-16 Mart tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleştiriyor. Kongrede, önemli enfeksiyon hastalıkları, antibiyotik direnci yurt içinden ve yurt dışından gelen bilim adamlarınca masaya yatırılıyor. Tıbbın en önemli konuları arasında yer alan aşılar sayesinde kızamık, difteri, suçiçeği, kabakulak, çocuk felci, menenjit gibi geçmişte milyonlarca insanın ölümüne yol açan hastalıklar, ölümcül olmaktan çıktı. Son yıllarda ise tüm dünyada yükselişe geçen aşı reddi nedeniyle bu salgın hastalıklar yeniden görülmeye başladı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, aşı karşıtlığının devam etmesi halinde, dünyayı tıpkı 100 sene önceki gibi büyük salgınların çocuk ve genç yaşta ölümler ve sakatlıkların beklediğini söyledi.

“Aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artmaktadır”
Prof. Dr. Alpay Azap, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısının hızla arttığını söyledi. Azap, “ Ülkemizde de çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısı hızla artmaktadır. 2014’te bin 370, 2015’te 5 bin 091, 2016’da 11 bin 470, 2017’de 23 bin aile. Kesin rakam açıklanmamış olmakla birlikte bu ciddi artış 2018’de de devam etmiştir. Ülkemizde bebeklik aşılarının zorunlu olmasına dair bir yasal değişiklik gerekiyor. Halen aileler isterlerse bu aşıları yaptırmayabiliyorlar. Ülkemizde çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının her yıl bir önceki yılın iki katına çıktığı düşünülürse buna hızla bir çözüm getirilmesi gerekliliği ortadadır. Aşı karşıtlığı en çok çocukluk çağının bulaşıcı hastalıkları açısından tehdit oluşturuyor. Kızamık, difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, suçiçeği gibi hepsi son derece bulaşıcı ve ölümcül olabilen hastalıkların hortlamasından endişe ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Alpay Azap, genç erişkinler ve sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemi sağlam olduğundan aşıların daha fazla antikor oluşturduğunu ve daha fazla koruyuculuk sağladığını vurguladı.

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