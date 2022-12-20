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Prof. Dr. Canan Karatay çözümü açıkladı: Tüm bildiklerinizi unutun! Ağrılar tarih olacak

20.12.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı ilgi çekici açıklamalarla sağlık konusunda bilgi veriyor. Toplumda yaşanan en büyük problemlerden olan dayanılmaz ağrıların neden yaşandığını ve bu ağrıları geçirmek için ne yapılması gerektiğini paylaşan Karatay, tüm bildiklerinizi unutun diyerek ağrıları geçirecek yöntemi açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay çözümü açıkladı: Tüm bildiklerinizi unutun! Ağrılar tarih olacak

Gün içerisinde sık sık yaşanılan ağrılar görmezden gelinse de yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyorlar. Özellikle hareketsizliğin arttığı bugünlerde ağrılarda da artış görülüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamada ağrılarınızı geçirecek yöntemi paylaştı.

LEPTİN YÜKSEKLİĞİ AĞRILARA NEDEN OLUYOR

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Ağrıları geçirmeden önce ağrıların neden kaynaklandığını öğrenmek gerekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay, tüm ağrıların sebebinin aslında bir hormona bağlı olduğunu söyledi. Bu ağrılarının başlıca sebebinin ‘Leptin yüksekliği’ olduğunu dile getiren Canan Karatay, "Leptin hormonu yükselince sinir hücrelerini bozuyor, kas ağrılarınız, diz ağrılarınız, baş ağrıları omuz ağrıları, huzursuz ayak sendromu, hepsini altında yüksek leptin hormonu var. Vücut bunlara hiçbir şekilde cevap veremiyor. O halde bunları yiyecek olarak yaşam olarak uyku olarak devreye sokmamız lazım." açıklamasında bulundu.

"60 YIL ÖNCEKİ BİLGİLERİ UNUTALIM"

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Yaşanan eklem ağrılarının sağlıklı ve düzenli beslenme ile geçirilebileceğini söyleyen Canan Karatay şu uyarılarda bulundu:

"Ağrılarda vitamin eksikliği başta geliyor en önemli vitamin D vitamini! Vücutta gün ışığında ultraviyole ışığında deride üretilen bir hormon bu hormon böbreklere gider ve vücutta dolaşır. 60 yıl önceki bilgilerimize göre yalnız kemik mekanizmasında kullanılıyordu o bilgiler tarihe karıştı, Artık o bilgileri unutalım! Bütün çalışmalar gösterdi ki bitti. Unutalım. Ciddi mecralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki vücudumuzun her hücresinde D vitamini var. Beyin, göz, meme, troit, pankreas, yumurtalıklardır, hatta testistir ve peniste bile… Ne aklınıza gelirse bunların her yerinde D vitamini reseptörü var. D vitamini yağ hücrelerinde eriyen bir vitamin, yağ hücrelerinin içine girip yok oluyor… Miktarı fazla ise hücre içinde d vitamini kendini azaltıyor."

AĞRILARDAN VE HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN D VİTAMİNİ ALIN

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Eklem ağrısı, baş ağrısı ve sırt ağrısı için mutlaka D vitamini almamız gerektiğini söyleyen Canan Hoca, "Ağrıların giderilmesinde, eklem ağrıları bel ağrıları diz ağrıları tüm ağrılarda D vitamini eksiklikleri, bütün enfeksiyonlarda D vitamini eksik olmuştur… Çocuklara günde 1200 ünite D vitamini verilince çocuklarda gribal enfeksiyonun yüzde 50 azaldığı gözlenmiştir. Kanser tedavisi gören hastaların da D vitamini yükseltiliyor. D vitamini hiçbir zaman toksik değildir. Toksik, ağrı kesiciler ve antidepresanlardır. Kolesterol ilaçları bizi bozar. Bir tek kolesterol yüksek olması kalp krizi sebebe değildir." dedi.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

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Az miktarda gıda doğal olarak bu vitamini içerir. Bu nedenle, bazı gıdalara takviye yapılır. D vitamini açısından zengin gıdalar:

  • Somon, sardalya, ringa, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar
  • Sığır karaciğeri
  • Yumurta sarısı
  • Karides
  • Tavuk
  • Kırmızı et
  • Doğada güneş gören mantarlar
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