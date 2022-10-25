HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: Alkolden daha zehirli! Ani kalp durmalarına neden olabilir

Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: Alkolden daha zehirli! Ani kalp durmalarına neden olabilir

25.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündelik yaşantımızda yediğimiz ve içtiğimiz birçok gıda sağlığımızı riske atabiliyor. Sağlık için zararlı alışkanlıklardan uzak durun denildiğinde ilk akla sigara ve alkol geliyor. Ancak severek içtiğimiz alkolden bile daha zehirli olan içecekler bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay bu içecekler hakkında uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: Alkolden daha zehirli! Ani kalp durmalarına neden olabilir

Sağlıklı beslenmenin önemi uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Beslenme ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı her açıklamada gündem oluyor. Sağlık için doğal yiyeceklerin tüketilmesini öneren Karatay, içilen enerji içeceklerinin alkolden bile zehirli olabileceğini söyledi. Masum görünen bu içeceklerin zararları saymakla bitmiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR

Ekran görüntüsü 2022-10-25 111510

"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir."

KALBE ÇOK CİDDİ ZARARLARI VAR

Ekran görüntüsü 2022-10-25 111546

"Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI

Ekran görüntüsü 2022-10-25 111445

  • Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir.
  • İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir.
  • İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir.
  • Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir.
  • Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir.
  • Enerji içecekleri, alkol ve ilaç ile birlikte kullanıldığında ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi bazı yan etkiler meydana getirir. Alkol ile tüketildiğinde tolere edici bir özellik göstererek alkol zehirlenmelerine yol açabilir.
  • Özellikle orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların enerji içeceklerini alkol ile birlikte tüketmeleri ani kalp krizlerine yol açabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toksin attırıcı zahter çayı tarifiToksin attırıcı zahter çayı tarifi
17 yıl hapsi isteniyordu, hayatını kaybetti17 yıl hapsi isteniyordu, hayatını kaybetti
Yanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadıYanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
alkol Bağışıklık Sistemi kalp krizi sağlıklı beslenme Canan Karatay hastalık enerji içeceği zarar zararlı alışkanlıklar zehir prof dr ahmet albayrak trt

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

İlginizi Çekebilir

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.