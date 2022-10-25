Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: Alkolden daha zehirli! Ani kalp durmalarına neden olabilir

Sağlıklı beslenmenin önemi uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Beslenme ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı her açıklamada gündem oluyor. Sağlık için doğal yiyeceklerin tüketilmesini öneren Karatay, içilen enerji içeceklerinin alkolden bile zehirli olabileceğini söyledi. Masum görünen bu içeceklerin zararları saymakla bitmiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR

"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir."

KALBE ÇOK CİDDİ ZARARLARI VAR

"Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI