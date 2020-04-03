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Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan maske kullanımı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

Koronavirüse ilişkin maske kullanımı tartışmalarıyla ilgili olarak açıklama yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Virüsü kapanların yüzde 30'u hatta bazı verilere göre yüzde 50'si hiç semptom göstermeyen kişiler' diyerek maske takılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Unutmaz, maske kullanımının virüsün yayılmasını yavaşlatacağını belirtti.

Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan maske kullanımı uyarısı

Koronavirüs ile ilgili maske kullanımı hakkında farklı yorumlar geliyor. Kimi uzmanlar takılması gerektiğini belirtirken kimi uzmanlar, koronavirüs taşıyan kişilerin maske takması gerektiği görüşünü bildiriyor.

Habertürk TV'de Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu programına katılan Jackson Laboratuvarı İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs salgınının bütün Türkiye'ye yayılmasının ardından maske kullanımı ile ilgili kritik uyarılarda bulundu.

"Bulaşma konusu ile alakalı görüşüm çok net maske kesinlikle takılmalı" diyen Unutmaz, iki ayrı maske olduğunu, bunlardan N95 denilen maskeleri hastalarla temas eden sağlık personelinin kullanması gerektiğini söyledi. Dışarı çıkması gereken ya da toplu taşıma gibi kapalı alanlara girenlerin kullanması gereken maskelerin cerrahi maskeler olduğunu kaydeden Unutmaz şunları söyledi:

'VİRÜSÜ KAPANLARIN YÜZDE 50'Sİ HİÇ SEMPTOM GÖSTERMEYEN KİŞİLER'

"Bu maskeler sizde virüs varsa karşınızdakine bulaştırmanızı önlüyor. Herkeste potansiyel virüs varmış gibi görmek lazım. Çıkan sonuçlar çok net. Virüsü kapanların yüzde 30'u hatta bazı verilere göre yüzde 50'si hiç semptom göstermeyen kişiler. Asıl yayan kişiler de bunlar. Bunlar da aramızda duruyor. Kimde virüs olduğunu bilmiyoruz. Konuşurken bile bu virüs geçebilir. Virüs havada kalmıyor ama karşılıklı iletişim var."

'BEN BUNU ANLAMIYORUM'

Salgından korunma için ellerin yıkanması gerektiğini söylediklerini ama buna karşın ellerin günde yüzlerce kez yüze temas ettiğini kaydeden Unutmaz, maskenin bu anlamda da koruyucu olacağını söyledi. Maskenin yüzde 10 koruyucu etkisinin bile hayati önem taşıdığını kaydeden Unutmaz, "Basit bir maskeyi takalım mı, takmayalım mı diye tartışma var. Ben bunu anlayamıyorum" diye konuştu.

'ÇİN'DE BÖYLE YAVAŞLADI'

Salgının ilk görüldüğü ülkeleri hatırlatan Unutmaz, "Çin'e bakın, bu işi en fazla araştırmış olan ülke maskesiz dışarı çıkamıyorsunuz. Aynı şekilde Güney Kore, Hong Kong... Zaten o kültürlerde var. Başlangıçta bulaşmasını da yavaşlatıcı bir etkisi oldu. Yüzde 100 değil tabii ama yüzde 10, 20 bile olsa inanılmaz bir rakam" diye konuştu.


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