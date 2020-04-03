Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan maske kullanımı uyarısı

Koronavirüs ile ilgili maske kullanımı hakkında farklı yorumlar geliyor. Kimi uzmanlar takılması gerektiğini belirtirken kimi uzmanlar, koronavirüs taşıyan kişilerin maske takması gerektiği görüşünü bildiriyor.

Habertürk TV'de Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu programına katılan Jackson Laboratuvarı İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs salgınının bütün Türkiye'ye yayılmasının ardından maske kullanımı ile ilgili kritik uyarılarda bulundu.

"Bulaşma konusu ile alakalı görüşüm çok net maske kesinlikle takılmalı" diyen Unutmaz, iki ayrı maske olduğunu, bunlardan N95 denilen maskeleri hastalarla temas eden sağlık personelinin kullanması gerektiğini söyledi. Dışarı çıkması gereken ya da toplu taşıma gibi kapalı alanlara girenlerin kullanması gereken maskelerin cerrahi maskeler olduğunu kaydeden Unutmaz şunları söyledi:

'VİRÜSÜ KAPANLARIN YÜZDE 50'Sİ HİÇ SEMPTOM GÖSTERMEYEN KİŞİLER'



"Bu maskeler sizde virüs varsa karşınızdakine bulaştırmanızı önlüyor. Herkeste potansiyel virüs varmış gibi görmek lazım. Çıkan sonuçlar çok net. Virüsü kapanların yüzde 30'u hatta bazı verilere göre yüzde 50'si hiç semptom göstermeyen kişiler. Asıl yayan kişiler de bunlar. Bunlar da aramızda duruyor. Kimde virüs olduğunu bilmiyoruz. Konuşurken bile bu virüs geçebilir. Virüs havada kalmıyor ama karşılıklı iletişim var."