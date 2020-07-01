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Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 01:16 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının ikinci yılında Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından düzenlenen törene, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Prof. Dr. Musa Duman'ın katıldı.

Sezgin'in sevenlerinin de ziyaret ettiği kabirde sosyal mesafe korunarak Kuran-ı Kerim okundu.

Sezgin'in eksikliğini hissettiklerini söyleyen Çetinkaya, "Hocamızın ne kadar değerli bir insan olduğunu her geçen gün daha çok anlıyoruz. Biz de vakıf olarak çalışanlarımızla, yetiştireceğimiz öğrencilerle, burs verdiğimiz talebelerle hocamızın çizdiği yolda bu arkadaşlarımızın devam etmesini sağlayıp İslam dünyasına, bilim dünyasına katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında, 94 yaşında hayata gözlerini yuman Sezgin'in mezarı İBTAV müzesi ve kütüphanesinin karşısında bulunuyor.

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