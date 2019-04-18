Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı Bilecik’te yaşayacak

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde bir dersliğe verildi.

Dersliğin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, boşluğu doldurulamayacak dev bir çınar olarak nitelediği Sezgin’in, yeni kuşaklarca tanınması ve gençlere yol göstermesi için adının İslami İlimler Fakültesi’nin en büyük dersliğine verildiğini söyleyerek, Fuat Sezgin adının Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde yaşayacak olmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve övünç kaynağı olacağını ifade etti.



