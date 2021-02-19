HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi

19.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki ana şokun ardından gelen 6 bin civarındaki artçı depremin İzmir'in farklı noktalarında heyelanları tetiklediğini söyledi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 6 bin civarında artçı sarsıntı meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ana şok sonrası gerçekleşen artçı sarsıntıların İzmir'in farklı noktalarındaki heyelanları tetiklediğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, özellikle normal koşullarda kritik dengede durduğunu kaydettiği Narlıdere'nin Narbel, Bornova'nın Homeros Vadisi ve Eğridere, Çiğli'nin Harmandalı gibi heyelanlı bölgelerinde, artçı sarsıntıların aşırı yağışlarla birlikte tetiklenmeye yol açtığını kaydetti.

ea0a2271f47d14f7a68009b6d164cc8d

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şöyle konuştu:

"30 Ekim'den beri 6 bin civarında artçı deprem oldu. Bunların en büyüğü ana şok olan 6.6 büyüklüğündeki depremdi. Birçok artçı sarsıntının büyüklüğü ise dörttü. Aynı zamanda Midilli taraflarında da deprem oldu. Dolayısıyla İzmir ölçeğinde sürekli bir sarsılma söz konusu. Sürekli zemin stabil durumdan belli saniyeler içinde sarsılıyor sonra tekrar duruyor. Bu da fosil heyelan olabilecek yerlerde tetiklemeye yol açıyor. Yağışla birlikte suyun etkisi, zeminle birleşince heyelanlar gelişiyor. Son 3.5 ay içinde özellikle Narlıdere Narbel tarafları, Çiğli Harmanladı tarafı ve Bornova Eğridere taraflarında heyelan gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Özellikle bu bölgelerde fosil heyelanın belirlenmesi önemli. Bugün Türkiye'de heyelan duyarlılık haritaları yapılıyor. Bunlarla ilgili heyelan risk haritalarının yapılması da lazım. Türkiye'de bunlar şu an tabii ki il düzeyinde yapılıyor. Ancak ilçe, mahalle veya heyelanın gerçekleştiği nokta düzeyinde yapılması gerekli. Daha ayrıntılı çalışmalar yapılması lazım."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Giresun'da yeni yasak kararlarıGiresun'da yeni yasak kararları
73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?

En Çok Okunan Haberler

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişler

Yasak aşk cinayeti! Başını taşla ezmişler

Son Dakika: Nüfusa göre en çok vaka artışının olduğu Giresun'da yeni yasak kararları

Giresun'da yeni yasak kararları

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmeye çıkıyor, olmaz

Bilim Kurulu üyesi 'böyle olmaz' diyerek isyan etti

Korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizci korku dolu anları anlattı

Kaçırılan Türk denizci korku dolu anları anlattı

Son Dakika: İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu! 43 kişi yakalandı

Siber dolandırıcılara operasyon!

Donmak üzere olan yavru köpeği hayata döndürdüler

Hayvanseverler harekete geçti! Hayata döndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.