Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir olası bir depreme hazır değil

Büyük acılara neden olan depreme, her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası'nda dikkat çekiliyor. Son olarak İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in olası depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu değerlendirip, şunları söyledi:

"İzmir'in olduğu bölgede 17 fay var. Bu fayların en üst düzeyindeki, 7.2 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Tabi bir de denizde de o kadar fay bulunuyor. İzmir hem karadan hem denizden deprem anlamında gelecek tehlikelerle dolu bir kent. 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6'lık deprem, sonra 1 Şubat'taki 5.1'lik Midilli'deki depremle bölgedeki artçı sarsıntıların sayısı 6 bini geçmiş durumda. Son olarak Yunanistan'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem de buna eklendi. Midilli ve Samos arasındaki bölgede, şu an birkaç ay deprem etkinliği olacaktır. 3 depremin de bu şekilde enerji boşaltması, başka faylarda yeni enerji birikimlerine neden olabilir. Bu da deprem riski anlamında mekanizmanın devam ettiği anlamına geliyor."