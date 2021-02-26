Prof. Dr. Kurugöl'den okulların açılmasıyla endişelen aileleri rahatlatacak açıklama

Türkiye genelinde 1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda, ana sınıflar ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile derse başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenler ile belirlenecek. Ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflarda ise uzaktan eğitime devam edilecek.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE GÖRÜŞ BELİRTTİ"

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Eylül ayından beri yüz yüze eğitim büyük ölçüde aksamış durumda. Geçen ayın sonunda ilk olarak köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Bu köy okulları için pozitif ve önemli bir uygulama oldu ve hepimiz gördük köy okullarının açılması hastalık artışına sebep olmadı. Şimdi de mart ayından itibaren okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başlaması söz konusu. Bu bağlamda bazı ailelerde kaygı olabiliyor. Şimdiye kadar yapılmış birçok araştırma gösteriyor ki, okulların açılması hiçbir zaman hastalık sıklığını, hastaneye yatışları veya ölümleri etkilememiştir. Bununla ilgili çok sayıda çalışma yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, Fransa'da ve İsrail'de yapılan araştırmalar var. Bu araştırmaların ortak noktası şu; Okula gidip yüz yüze eğitim gören çocuklarla, online eğitim gören çocuklar arasında hastalık sıklığı açısından bir fark yok. Okul ilişkili salgın riski yok denecek kadar düşük. Biz de, okulların açık olduğu dönemde ülkemizde vakaların artmadığını, çocuklara hastalığın okuldan değil aile bireylerinden bulaştığını gözlemledik. Çocukların okullarda kontrollü olarak bulunmasının riski attırmadığıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü de görüş belirtmiş durumda."